26 европейских стран обязались разместить войска на Украине

20:46 4.09.2025

Двадцать шесть стран обязались разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже.

"Сегодня 26 стран официально взяли на себя обязательства, еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию, но 26 стран обязались развернуть на Украине войска в качестве силы, обеспечивающей безопасность, или присутствовать на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить безопасность украинских территорий и Украины сразу после прекращения огня или установления мира", — цитирует его РИА Новости.

По словам Макрона, "коалиция желающих" в ближайшие дни согласует участие США. Президент добавил, что удалось договориться с Вашингтоном о введении дополнительных санкций в случае отсутствия прогресса по украинскому урегулированию.

Позже премьер-министр Польши Дональд Туск уточнил, что Варшава не направит войска на Украину даже после окончания там боевых действий.

Встреча коалиции желающих прошла 4 сентября в смешанном формате под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и Макрона. На ней присутствовал Владимир Зеленский.

