26 европейских стран обязались разместить войска на Украине

© Official White House Photo by Daniel Torok

Двадцать шесть стран обязались разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже.

"Сегодня 26 стран официально взяли на себя обязательства, еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию, но 26 стран обязались развернуть на Украине войска в качестве силы, обеспечивающей безопасность, или присутствовать на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить безопасность украинских территорий и Украины сразу после прекращения огня или установления мира", — цитирует его РИА Новости.

По словам Макрона, "коалиция желающих" в ближайшие дни согласует участие США. Президент добавил, что удалось договориться с Вашингтоном о введении дополнительных санкций в случае отсутствия прогресса по украинскому урегулированию.

Позже премьер-министр Польши Дональд Туск уточнил, что Варшава не направит войска на Украину даже после окончания там боевых действий.

Встреча коалиции желающих прошла 4 сентября в смешанном формате под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и Макрона. На ней присутствовал Владимир Зеленский.
 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.09.2025, 21:16
    Гость: м-да,

    уж.. Нашли вояк.. Вояки что надо.. Макарон со своим женомужем разобраться не может, а тут еще какие-то глобальные вопросы пытается решать.. Видать, еще раз захотел смачной пощечины от своей особи (ой, особы женского пола).

  2. 04.09.2025, 21:11
    Гость: ha

    Чудачки на букву "м"! Развлекаются, поскольку делать нефига. Не будет никакого перемирия и никто никуда не войдёт. А войдут - пойдут гробы в нервную Европу...

Выбор читателей
Стоп-кадр из видеотрансляции
Шойгу: РФ готова содействовать талибам в стабилизации обстановки в стране
Член СПЧ Кабанов: ХМАО превратился в этнический среднеазиатский анклав
Школьные и родительские чаты переводятся в мессенджер Max в Москве
Стубб заявил о «победе» Финляндии в войне с СССР
Избранное
Валерия: «Истинная красота – в глазах человека!»
«Чтобы выиграть войну, необходимо иметь не только сильную и хорошо оснащённую армию, но и обладать готовностью идти на жертвы ради победы»
Использование векселей в криминальных банкротствах. Хищение миллиардных сумм в московской компании «Белкофорте»
«Звери» устроили многотысячные танцы по команде
Российский национальный оркестр, 14 ноября, Концертный зал имени П.И. Чайковского
Юта вспомнила о заказе «написать песню, как у Валерии»
Александр Пушной вывел формулу уникальности Егора Летова
Dymytry «Revolt»
Опера-драма Алексея Рыбникова «Le prince André. Князь Андрей Болконский», «Градский Холл», 21 и 22 октября 2022 года
Самый ранний овощ. Что нужно знать о редисе?
Станут ли главными угрозами для США при Байдене «трамписты», COVID-19 и Россия?
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации