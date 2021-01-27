В США выставили на аукцион оружие советских спецслужб

На американском аукционе выставят на продажу крупную коллекцию предметов времен холодной войны, в том числе замаскированное оружие, которое, якобы, использовалось сотрудниками КГБ СССР. 

Как пишет газета Daily Mail, коллекция принадлежит владельцу музея шпионажа КГБ в Нью-Йорке. Из-за пандемии коронавируса ему пришлось закрыть галерею, а выставлявшиеся экспонаты он выставил на продажу.

Данная коллекция собиралась на протяжении 30 лет. Среди предметов экспозиции были как предметы личной коллекции, так и приобретенные специально для музея артефакты и их копии.

Среди выставленных на продажу экспонатов — миниатюрные пистолеты, спрятанные в губной помаде и авторучке; специальные камеры, скрытые в галстуке, пачке сигарет, пепельнице, портсигаре и перстне.

Одним из самых дорогих лотов стал специальный набор для сверления узких отверстий в стенах, в которые затем можно было бы вставить микрофоны и камеры. Этот лот оценивается примерно в 4,4 тысячи фунтов стерлингов.

Аукционный дом планирует выручить за всю коллекцию порядка  365 тысяч фунтов. Торги пройдут 13 февраля.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.01.2021, 18:30
    Гость: Alex203

    Если бы КГБ догадались раньше начать продавать подобные штучки на аукционах, никакой катастройки в помине бы не было.

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