Россияне заключили рекордное число брачных договоров

В прошедшем году в России зафиксирован рост количества заключенных брачных контрактов. Как пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты, в 2020 году было заключено таких договоров на 26% больше (142,5 тысяч), чем годом ранее.

Подобный договор пары заключают тогда, когда планируют приобрести жилье в ипотеку, когда один из супругов по каким-либо причинам не может выступить в качестве созаемщика. При наличии брачного договора этот супруг в случае неуплаты ипотеки ничем не рискует.

Брачный договор стоит заключать и тогда, когда один из супругов несет риски как предприниматель, чтобы уберечь имущество семьи от возможных проблем бизнеса. 

Однако, как прясняют юристы, брачный договор в России регулирует исключительно имущественные отношения. В нем нельзя прописывать бытовые моменты, как то измена, ведение домашнего хозяйства и тому подобные. 

Отмечается, что россияне также чаще стали составлять соглашения о разделе имущества при разводе. Количество подобных соглашений выросло на 8,3%.

Соглашение должно быть обязательно заверено нотариусом.

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