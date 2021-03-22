Россияне заключили рекордное число брачных договоров

08:35 22.03.2021

В прошедшем году в России зафиксирован рост количества заключенных брачных контрактов. Как пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты, в 2020 году было заключено таких договоров на 26% больше (142,5 тысяч), чем годом ранее.

Подобный договор пары заключают тогда, когда планируют приобрести жилье в ипотеку, когда один из супругов по каким-либо причинам не может выступить в качестве созаемщика. При наличии брачного договора этот супруг в случае неуплаты ипотеки ничем не рискует.

Брачный договор стоит заключать и тогда, когда один из супругов несет риски как предприниматель, чтобы уберечь имущество семьи от возможных проблем бизнеса.

Однако, как прясняют юристы, брачный договор в России регулирует исключительно имущественные отношения. В нем нельзя прописывать бытовые моменты, как то измена, ведение домашнего хозяйства и тому подобные.

Отмечается, что россияне также чаще стали составлять соглашения о разделе имущества при разводе. Количество подобных соглашений выросло на 8,3%.

Соглашение должно быть обязательно заверено нотариусом.