Современные компьютерные кресла: что, зачем и почему?

16:46 7.04.2021

Компьютерное кресло необходимо каждому человеку, которому приходится сидеть за рабочим столом продолжительное время.

Длительность рабочего дня порой длится до 10 часов, что приводит к сильному переутомлению и проблемам со здоровьем. А что же будет с человеком через 15 лет сидячей работы? Поврежденный позвоночник, проблемы с основными системами здоровья! На помощь приходят современные компьютерные кресла. Их главная задача – сохранить продуктивность и здоровье сотрудников для активной рабочей деятельности.

Особенности компьютерных кресел

На рынке офисной мебели все чаще выбирают кресла с эргономическими свойствами. Что к ним относится?

поддержка всех отделов позвоночника;

регулировка высоты и глубины сидения;

регулировка высоты, а также угла наклона спинки;

регулировка подлокотников;

наличие и регулировка подголовника;

качественные колеса и крепкая основа;

возможность покачивания и хорошее поворотное основание.

При выборе важно учесть качество всех используемых материалов. Даже такие мелочи, как колесики, основа, наполнитель, обивка могут сыграть решающую роль в выборе. Вряд ли кресло, в сидении которого находится поролон, можно считать ортопедическим даже при соблюдении всех остальных параметров.

Также при выборе важна цена кресла. Возможно, стоимость компьютерных кресел действительно может показаться высокой, однако стоит учесть, что здоровье всегда дороже. Реальная цена хорошего офисного компьютерного кресла складывается из множества деталей. Эргономичные функции, качество используемых материалов в хорошем кресле должно быть на высоте. Однажды потратившись на качественное кресло, подобранное исключительно под особенности вашего организма, вы сохраните здоровье на долгие годы, осанке будут завидовать, а походы к врачу будут крайне редкими. Всегда стоит помнить, что «скупой платит дважды».

Дизайн современного офисного кресла очень важен. Встречают, как известно, «по одежке», поэтому стильное кресло поможет произвести впечатление.

Практическая польза компьютерных кресел с эргономическим свойствами

Стоит хотя бы один раз поработать в течение дня в хорошем офисном кресле, и вы почувствуете все его преимущества на себе. Прежде всего снижается физическая нагрузка на весь организм, что приводит к снижению дискомфорта после длительной работы в сидячем положении. Отзывы обладателей компьютерных кресел говорят о том, что работать в них одно удовольствие. Благодаря возможности настроить кресло под размеры своего тела, положительно сказывается не только на спине, но и на других частях тела. Правильная фиксация спины и таза, возможность покачивания и эргономичная форма сидения обеспечивают нормальное кровообращение в течение длительного времени.

Комфорт и здоровье приводит к улучшению производительности труда. Когда человек не испытывает дискомфорта, он может продуктивно работать длительное время. Свободное кровообращение улучшат процесс насыщения кислородом мозга, что также благоприятно влияет на качество работы. Находясь в правильном положении, человек не испытывает физического напряжения. Это благотворно сказывается и на эмоциональном состоянии. Вряд ли сотрудник будет хорошо работать, думая о том, что у него затекла спина.

Всеми этими преимуществами обладают компьютерные кресла Kulik System.

Kulik System – кресла максимальных возможностей

Компьютерные кресла Kulik System - отличное решение при выборе офисной мебели. Они отвечают всем международным стандартам. Каждое кресло отличается, однако у всех есть 5 основных свойств, которые гарантируют качество.

Поддержка грудного отдела позвоночника. Позволяет удерживать осанку в правильном положении, что обеспечит профилактику сколиоза. Поддержка поясницы. Одна из самых частых проблем длительного неправильного положения тела – боли в поясничном отделе. Анатомическая форма кресла позволяет снизить нагрузку с позвоночника, а также обеспечит дополнительный комфорт. Система снижения нагрузки на копчик. Копчик играет важную роль в процессе сидения. На него оказывается сильное давление, а небольшое углубление значительного его снижает. Контроль правильного положения таза. Помогает избежать застоя крови при длительном сидении. Позволяет сидеть в кресле с комфортом. Система циркуляции воздуха. В результате свободного прохождения воздуха в кресле достигается комфортная температура. Сидеть в таком офисном кресле комфортно и полезно.

Каждое кресло прошло множество тестов. Прежде всего, они оценивались профессионалами в области ортопедии, эргономики, а также вертебрологии.

Выбирать между компьютерным креслом со всеми его преимуществами и обычным стулом просто не имеет смысла. Возможно, купить компьютерное кресло покажется дорогим удовольствием, однако каждый человек, который заинтересован в сохранении своего здоровья, понимает, что намного приятнее и продуктивнее работать именно в нем.