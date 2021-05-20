Вещи, которые нужно сделать в воскресенье для удивительной недели

21:31 20.05.2021

Сделайте неделю более продуктивной, начав на день раньше!

Если вы изо всех сил пытаетесь организоваться, быть продуктивным, достигать своих целей и прощаться с прокрастинацией - эти советы по продуктивности могут вам помочь. Эти простые воскресные привычки действительно могут иметь значение!

А советы мы попросим у Артёма Гиневского - блогером, автором и ведущим марафона по достижению целей «Достигатор».

Артём Гиневский:

Если вы хотите получить от жизни максимум удовольствия, начните неделю немного раньше! Вот 10 вещей, которые нужно сделать в воскресенье, чтобы провести самую потрясающую неделю.

Мне очень нравится идея максимально использовать каждый момент. Когда ты становишься взрослым и начинаешь работать, кажется, что время летит незаметно. Мы говорим, вот бы найти 2 минуты, чтобы почистить зубы и причесаться. Вы действительно начинаете ценить лишние 2 часа, которые которые появляются у вас по каких либо причинам.

То, что действительно помогает мне оставаться организованным, продуктивным и, по сути, не терять рассудок, - это начало моей недели в воскресенье.

Чтобы сделать жизнь немного проще и подготовиться к отличной неделе, я стараюсь делать эти 10 супер простых, но важных дел каждое воскресенье. Я настоятельно рекомендую вам попробовать и их, если вы еще этого не сделали.

1. ОБЗОР ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ.

Посмотрите, что вы сделали на прошлой неделе. Что пошло хорошо, что пошло не так? Это так важно для продуктивности. Обучение на собственном опыте - это золото, и оно может многому вас научить! И я обнаружил, что это может помочь уменьшить стресс и переутомление. Это изменило правила игры.

Даже если вы не делали всего, что хотели, вы можете видеть - вы не просто лежали и зря тратили время. Вы многого достигли, справились с неожиданными вещами и, хотя вы, возможно, еще не достигли всех своих целей, вы приблизились к ним. Так что найдите время, чтобы записать, что пошло хорошо, а что пошло не так.

Когда вы увидите, что на прошлой неделе вы действительно что-то сделали, у вас будет больше мотивации продолжать заниматься на следующей неделе. Это также поможет вам стать более сосредоточенным, более осведомленным о своем времени и более организованным.

2. УСТАНОВИТЕ 2–3 ЦЕЛИ НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ.

У вас, вероятно, есть несколько целей на год, на следующие 90 дней, может быть, даже на месяц, но наличие 2-3 еженедельных целей поможет вам сосредоточиться и правильно расставить приоритеты. Это очень важно, если вы хотите добиться успеха.

3. СОСТАВЬТЕ СПИСОК ДЕЛ

Когда у вас есть 2-3 цели на неделю, составьте список дел, включая задачи, которые помогут вам достичь этих целей.

Например, если ваша цель - написать 2 сообщения в блоге в течение этой недели, ваш список дел может включать:

черновик сообщения в блоге

сделать изображения для сообщения в блоге

создать пин для сообщения в блоге

редактировать и планировать публикацию в блоге

Вы делаете это для всех сообщений в блогах, которые хотите сделать на этой неделе. И когда вы сделаете свой обзор в воскресенье, вы сможете увидеть, достигли ли вы этой цели или добились ли прогресса в ней.

ВНИМАНИЕ: не сходите с ума со своим списком дел, держите его реалистичным, чтобы не саботировать себя.

Некоторым людям полезно на самом деле планировать свои дела в календаре. Я не из их числа, потому что мои дни очень непредсказуемы. Однако, если вы составляете еженедельный список дел и знаете свои приоритеты, вы обязательно делаете то, что нужно сделать в первую очередь.

4. ЗАПЛАНИРУЙТЕ ВСТРЕЧИ В СВОЕМ КАЛЕНДАРЕ.

Если вы еще этого не сделали, воскресенье - отличное время, чтобы узнать, назначили ли вы какие-либо встречи на неделю вперед, и запланировать их в своем календаре.

Таким образом, не будет неожиданных сюрпризов, вы не пропустите мероприятия или встречи с врачом.

Я настоятельно рекомендую, если у вас еще нет планировщика, приобрести такой . Это действительно может сделать вашу жизнь намного лучше!

5. ДЕЛАЙТЕ МЕЛОЧИ, ДО КОТОРЫХ НЕ ДОШЛИ.

Это означает, что стирайте белье, убирайте свой дом, оплачивайте счета… Это все задачи, которые не занимают много времени, но освободят некоторое умственное пространство. А умственное пространство - это все, когда нужно начать новую неделю в понедельник.

6. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ ИЛИ ПЛАН ПИТАНИЯ

Если вы не против употребления более старых продуктов, приготовление пищи может стать для вас отличным вариантом. По сути, это приготовление здоровых блюд на ближайшие 3-4 дня и хранение их в холодильнике. Затем, когда вы голодны, достаете еду и ешьте ее. Вы можете приготовить обед, завтрак или ужин, или, если вы действительно заинтересованы, - все.

Другой способ приготовления еды - это приготовление отдельных ингредиентов. Так что, если вы хотите курицу, готовьте ее заранее. Хочешь чечевицу, готовь чечевицу заранее. Когда у вас будут готовые ингредиенты, вы сможете приготовить ужин за 10 минут, и он будет свежим.

ИЛИ ДОСТАВКА КОМПЛЕКТОВ ПИТАНИЯ!

Если вы предпочитаете есть свежие продукты, это тоже полезно, но не хотите часами искать рецепты и покупать продукты, попробуйте услугу по приготовлению еды. У них есть различные планы питания, в том числе:

Чистая еда

Средиземноморье

На растительной основе

7. ПЛАНИРУЙТЕ ВЕСЕЛЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА НЕДЕЛЮ.

Я так чувствую себя Моникой из Друзей прямо сейчас! Нравится планирование веселья? Но вы это сделаете, вам действительно нужно запланировать что-нибудь интересное в течение недели. Потому что, когда у вас есть цели, дети и так много всего, очень легко забыть, что жизнь может и должна быть веселой.

Вам нужно время, чтобы снять стресс .

Кроме того, когда вы планируете эти веселые занятия, вы обязательно делаете что-то необычное, интересное, что-то, что оставит воспоминания. Таким образом, ваш месяц не превратится только в переутомление. Эти увлекательные занятия нужны вам, чтобы зарядиться энергией и работать более продуктивно.

8. СОСТАВЬТЕ ПЛАН ТРЕНИРОВКИ.

Если вы похожи на меня, вы должны знать, насколько важны упражнения. Речь идет не только о похудании или внешнем виде модели, а о том, чтобы почувствовать себя лучше физически и морально. Утренняя тренировка действительно может изменить ваш день, переведя вас в более позитивное и проактивное состояние.

При этом ... Если у меня нет плана тренировок на неделю , я вообще пропускаю тренировки. Поэтому в воскресенье - решаю, какие тренировки хочу делать в течение недели.

Собираюсь ли я на занятия, гуляю, встречусь с другом, чтобы вместе заниматься спортом, или занимаюсь йогой дома?

9. РАССЛАБЬТЕСЬ И ВОССТАНОВИТЕ СИЛЫ

Кстати, о подзарядке. Воскресенье - хороший день для этого. Не тратьте слишком много времени на другие занятия из этого списка. Не торопитесь, чтобы повеселиться с семьей или друзьями, посмотреть фильм, почитать книгу или отправиться в поход, если погода хорошая! Сделайте что-нибудь запоминающееся!

10. ЛОЖИТЕСЬ СПАТЬ ПОРАНЬШЕ.

Раннее пробуждение имеет огромное значение. Вы можете подготовиться, потренироваться и закончить дела до того, как кто-то проснется. Но начинать надо накануне вечером . Это означает, что в воскресенье вечером ложитесь спать пораньше, чтобы в понедельник вы могли проснуться отдохнувшим и начать неделю продуктивно.

Спасибо большое за ценные советы. С нами был Артём Гиневский - блогер, автор и ведущий марафона по достижению целей «Достигатор». Больше информации вы найдёте в блоге Артема.

Ссылка: https://www.instagram.com/ginevsky/