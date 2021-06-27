00:38 27.06.2021

Профилированный лист – известный материал для строительства.

Листы профнастила для строительства забора и других работ

Область применения - в строительстве заборов, кровельном покрытии, обшивке стен. Он заслужил любовь рабочих занятых на строительстве благодаря маленькому весу и небольшой толщине материала, что хорошо сочетается с отличной плотностью. Активно используется в строительстве и последнее время стал практически незаменим

Метал и его структура.

Для изготовления этого профиля использовалась сталь холодной катки, обработанная горячего вида оцинковкой. Оцинковка всех марок и размеров товара произведена с обеих сторон листа. Оцинковка необходима для того, чтобы материал не ржавел. В зависимости от толщины металла, волнообразности и определяется, в какой области этот материал будет применен. Толщина колеблется в диапазоне от 0,4 до 1 мм. Материал гофрируют для повышения жесткости. Металл бывает стеновой, кровельный и несущий. А ширину изделия в основном определяет глубина волны. Если волна высокая – изделие гораздо уже.

Где и как применять материал.

Материал достаточно универсален и применяется для разнообразных работ в строительстве. Для обшивки стен и строительства заборов необходимо использовать стеновой профнастил. С помощью небольшой волны товара, полезная ширина почти не скрадывается. А для устройства кровли необходимо изделие с более выявленной волной. Благодаря этому увеличивается жесткость товара, а ширина листа уменьшается. Этот материал очень легкий, и объемный, длинный профиль можно без труда поднять на большую высоту.

Преимущества использования профиля:

1. Значительно увеличивается скорость строительства.

2. Меньше рабочих занято на работе, благодаря легкости и мобильности материала.

3. Масса перекрытий уменьшается благодаря весу профлиста.

4. Стали на балки расходуется гораздо меньше.

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В компании Таврос вы сможете приобрести профнастил на любой вкус и в зависимости от своих потребностей. У нас в наличии и представлен вашему вниманию широкий выбор волнообразных товаров из металла. Такое изделие можно применить для оформления заборов и крыш. С подробным списком товаров и услуг, а также лидерами продаж в сможете ознакомиться в каталоге на нашем сайте https://www.ozinkovka.ru/. Тут же вы сможете оформить заказ и совершить покупку.

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Мы изготавливаем профнастил оцинкованный и с полимерным покрытием разнообразных цветов ral: красный, желтый, черный, зеленый, серебристый, серый, синий. В нашей компании вы сможете выбрать продукцию по выгодной цене в рублях в зависимости от толщины металла, полезной ширины листа, типа профиля, габаритной ширины листа, высоты профиля. Вам будут предложены следующие марки Н57, Н60, С20, С8, НС44, Н114, Н75, НС35. Толщина металла от 0,4 до 1мм.

Оптом и в розницу, цены.

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