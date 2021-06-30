Откуда взялась традиция дарить подарки

15:22 30.06.2021

Откуда пошла традиция дарить подарки? Какие особенности данной традиции в восточных странах?

Традиция дарить подарки во все времена существования человечества имела особый смысл. От правильности выбора презента в некоторых случаях зависели отношения между странами. В наше время имеется широкий выбор различных подарков, а также существует множество поводов дарить и получать их.

При выборе подходящего презента важно учитывать возраст, пол и увлечения человека. Например, хороший подарок мужчине на 50 лет – дачный мангал. Для молодой девушки больше подойдет именное украшение. Необходимо понимать, что главная цель подарка – принести радость и удовольствие человеку.

Откуда пошла традиция

Одаривание близких, подношение даров богам и правителям с древних времен прочно укоренилось в культуре различных стран и народов. Дарили презенты древние греки, римляне, китайцы, а также племена, которые проживали на территории современной Европы. Более того, у шумерских царей и европейских монархов даже существовал так называемый «язык даров». Каждый подарок должен был быть индивидуальным и являлся посланием. «Язык даров» также был популярен у индейцев: дарение подарков часто становилось первым контактом двух дружелюбно настроенных племен.

Точное происхождение обычая неизвестно. Наиболее вероятно, что он пошел от традиции дарить подарки богам. Они, также как презенты для близких людей, всегда были самыми дорогими и ценными. Например, традиция дарения подарков на Рождество пошла от знаменитых священных даров на рождение Иисуса.

С древних времен до настоящего времени у всех народов наиболее ценным подарком считалось золото, которое было символом достатка и благополучия. Однако, в определенные периоды истории средневековой Европы, восточные пряности и специи считались более ценными, чем золото: именно их подносили правителям.

Популярные презенты на Руси

На Руси лучшим подарком считалось серебро, т. к. золото было в дефиците. Серебряные сервизы было принято дарить на рождение ребенка и свадьбу. При этом на Руси с древних времен существовали особые правила дарения подарков, а также четкие требования к ним. Например, молодоженам чаще всего преподносили скатерти и полотенца. При этом они обязательно должны быть без бахромы. Также запрещалось дарить ножи на день рождения.

Традиция дарения подарков на Руси была очень распространена. Их дарили не только на праздники, но и практически по любому поводу. Многие крестьяне дарили своим соседям одежду, скатерти, различную выпечку, а их детям – самодельные игрушки.

Восточные страны: взгляды и обычаи

В Китае и Японии с древних времен существует традиция дарить парные вещи: это могут быть как чайный набор, так и рамки для фотографий. При этом важен символизм презента, а не его стоимость. Такой обычай основан на традиционной восточной философии, предполагающей гармонию и единство во всем.

Кроме того, в странах Востока много внимания уделяли и уделяют не только самому подарку, но и процессу его вручения. Презенты следует дарить и принимать только двумя руками, а благодарить за подарок нужно до разворачивания упаковки.

Животные в качестве презента

Во многих народах с древних времен была популярна традиция дарить животных правящим особам. Чаще всего это были:

экзотические птицы;

щенки собак охотничьих пород;

хищные птицы, обученные охоте;

лошади наиболее ценных пород.

Древние китайские императоры дарили правителям других государств панд, причем этот обычай существует в наше время. Китайских панд дарили президенту США Никсону, а также многим другим руководителям мировых держав.

В эпоху правления Ивана Грозного английская королева Елизавета подарила русскому царю львов. Животных содержали во рву у стен кремля. Также Ивану Грозному персидский шах преподнес в подарок слона, который некоторое время был одной из главных диковинок Москвы.