Британцам предложили приобрести свечу с запахом богатства

11:10 19.07.2021

Британский бренд свечей Flaming Crap выпустил свечу с "запахом богатства".

Свеча под названием Smells like Capitalism ("Пахнет как капитализм") представлена на сайте бренда, ее стоимость составляет 2021 фунт стерлингов (206 тысяч рублей). Свеча изготовлена из соевого воска и залита в форму из переработанных материалов.

Отмечается, что свеча имеет запах кожаного кошелька и денег, именно этим ароматом пахнет богатство.

Время горения свечи составляет 30 часов.

"Вы можете потратить заработанные тяжелым трудом деньги и получить свечу, которая ими и пахнет", - говорится в описании товара.

Отдельно подчеркивается, что все денежные средства, вырученные с продажи свечи, будут направлены в фонды помощи бездомным и малоимущим, которые пострадали из-за пандемии коронавируса.