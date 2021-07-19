Британцам предложили приобрести свечу с запахом богатства

Британский бренд свечей Flaming Crap выпустил свечу с "запахом богатства".

Свеча под названием Smells like Capitalism ("Пахнет как капитализм") представлена на сайте бренда, ее стоимость составляет 2021 фунт стерлингов (206 тысяч рублей). Свеча изготовлена из соевого воска и залита в форму из переработанных материалов. 

Отмечается, что свеча имеет запах кожаного кошелька и денег, именно этим ароматом пахнет богатство.

Время горения свечи составляет 30 часов. 

"Вы можете потратить заработанные тяжелым трудом деньги и получить свечу, которая ими и пахнет", - говорится в описании товара.

Отдельно подчеркивается, что все денежные средства, вырученные с продажи свечи, будут направлены в фонды помощи бездомным и малоимущим, которые пострадали из-за пандемии коронавируса.

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