Выбираем матрасы антистресс для женщин
Совместить крепкий сон и мягкий расслабляющий массаж — задача, которую успешно решают антистрессовые матрасы. Они снимают усталость после рабочего дня и устраняют неприятные ощущения, вызванные мышечным напряжением.
Мы подготовили обзор таких товаров на основании статьи, опубликованной в женском интернет-журнале kleo.ru. Из нашего материала вы узнаете, что собой представляет изделие с антистресс-эффектом и кому его можно рекомендовать.
Типы наполнителей для антистрессовых матрасов
Антистресс-изделия — это ортопедические матрасы для постоянного сна. Благодаря комфортному верхнему слою с рельефной структурой они ускоряют засыпание и способствуют восстанавливающему отдыху.
Давайте подробнее рассмотрим наполнители, матрасы с которыми можно купить в России:
- рельефный искусственный латекс — упругий пенополиуретан (ППУ), поверхность которого нарезана в виде рельефа. Модели с этим материалом наиболее доступны по цене.
Рельеф может представлять собой ячейки с множеством пиков и впадин, волны или ребра. Такие поверхности улучшают лимфоток в области лопаток, икр и лодыжек.
Верхний слой из искусственного латекса с поверхностью в виде пиков
- зональный натуральный латекс — пена из сока каучукового дерева с фигурно нарезанной поверхностью. Она более плотная, упругая по сравнению с искусственным аналогом. Лучше пропускает воздух.
Рельеф в разных областях спального места отличается. В зоне ног это могут быть мелкие объемные точки, которые деликатно массируют тело. В области спины — крупные ребра и волны, снимающие напряжение в лопатках и пояснице.
Семизональный натуральный латекс
- меморикс — вязкоэластичный пенополиуретан. От обычного ППУ его отличает эффект «памяти формы». Достоинства материала в том, что рельефная поверхность повторяет контуры тела, практически не давит на него, мягко массирует, исключая любой дискомфорт.
Верхний слой из меморикса
- соевая пена — премиальный пористый наполнитель из натурального соевого масла. Он гипоаллергенный, свободно пропускает воздух. Валики соевой пены с хорошими ортопедическими свойствами помогают расслабить перегруженные мышцы спины и поддерживают область поясницы.
Пласт соевой пены поверх других наполнителей
Преимущества матрасов с массажным эффектом
В отличие от механических матрацев-массажеров, модели с массажным эффектом можно применять вне зависимости от того, чем вызваны болезненные ощущения в теле — мышечным утомлением или остеохондрозом.
Изделия с массажным эффектом:
- делают спальное место комфортным и помогают быстро найти удобную позу для крепкого сна;
- хорошо расслабляют мышцы спины, создает условия для нормализации кровообращения и лимфотока;
- не имеют противопоказаний;
- мягко массируют тело и разгоняют отеки;
Обратите внимание. Массажные матрасы — полноценные изделия для сна. Помимо массирующего слоя в них присутствуют другие компоненты, например, пружинный блок, слои наполнителей, которые служат основой.
Чтобы сделать правильный выбор, необходимо обратить внимание на вес, возраст пользователя и размер кровати. Если учесть все эти моменты, можно получить комфортный матрас с ортопедическим и анатомическим эффектом.
Когда стоит подумать о приобретении матраса-антистресс
Рекомендуем задуматься о покупке антистрессового изделия для сна, если знакомо чувство напряжения в спине и шее к концу дня или вас беспокоит остеохондроз. Многие женщины годами терпят неприятные ощущения, не подозревая, что хороший матрац-антистресс может значительно снизить их интенсивность, создав условия для полноценного расслабления тела.
В каталогах профильных интернет-магазинов можно найти товары разных производителей с доставкой в любой регион России. Выбрать конкретную модель поможет консультант.
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