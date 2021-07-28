Выбираем матрасы антистресс для женщин

22:41 28.07.2021

Совместить крепкий сон и мягкий расслабляющий массаж — задача, которую успешно решают антистрессовые матрасы. Они снимают усталость после рабочего дня и устраняют неприятные ощущения, вызванные мышечным напряжением.

Совместить крепкий сон и мягкий расслабляющий массаж — задача, которую успешно решают антистрессовые матрасы. Они снимают усталость после рабочего дня и устраняют неприятные ощущения, вызванные мышечным напряжением.

Мы подготовили обзор таких товаров на основании статьи, опубликованной в женском интернет-журнале kleo.ru. Из нашего материала вы узнаете, что собой представляет изделие с антистресс-эффектом и кому его можно рекомендовать.

Типы наполнителей для антистрессовых матрасов

Антистресс-изделия — это ортопедические матрасы для постоянного сна. Благодаря комфортному верхнему слою с рельефной структурой они ускоряют засыпание и способствуют восстанавливающему отдыху.

Давайте подробнее рассмотрим наполнители, матрасы с которыми можно купить в России:

- рельефный искусственный латекс — упругий пенополиуретан (ППУ), поверхность которого нарезана в виде рельефа. Модели с этим материалом наиболее доступны по цене.

Рельеф может представлять собой ячейки с множеством пиков и впадин, волны или ребра. Такие поверхности улучшают лимфоток в области лопаток, икр и лодыжек.

Верхний слой из искусственного латекса с поверхностью в виде пиков

- зональный натуральный латекс — пена из сока каучукового дерева с фигурно нарезанной поверхностью. Она более плотная, упругая по сравнению с искусственным аналогом. Лучше пропускает воздух.

Рельеф в разных областях спального места отличается. В зоне ног это могут быть мелкие объемные точки, которые деликатно массируют тело. В области спины — крупные ребра и волны, снимающие напряжение в лопатках и пояснице.

Семизональный натуральный латекс

- меморикс — вязкоэластичный пенополиуретан. От обычного ППУ его отличает эффект «памяти формы». Достоинства материала в том, что рельефная поверхность повторяет контуры тела, практически не давит на него, мягко массирует, исключая любой дискомфорт.

Верхний слой из меморикса

- соевая пена — премиальный пористый наполнитель из натурального соевого масла. Он гипоаллергенный, свободно пропускает воздух. Валики соевой пены с хорошими ортопедическими свойствами помогают расслабить перегруженные мышцы спины и поддерживают область поясницы.

Пласт соевой пены поверх других наполнителей

Преимущества матрасов с массажным эффектом

В отличие от механических матрацев-массажеров, модели с массажным эффектом можно применять вне зависимости от того, чем вызваны болезненные ощущения в теле — мышечным утомлением или остеохондрозом.

Изделия с массажным эффектом:

- делают спальное место комфортным и помогают быстро найти удобную позу для крепкого сна;

- хорошо расслабляют мышцы спины, создает условия для нормализации кровообращения и лимфотока;

- не имеют противопоказаний;

- мягко массируют тело и разгоняют отеки;

Обратите внимание. Массажные матрасы — полноценные изделия для сна. Помимо массирующего слоя в них присутствуют другие компоненты, например, пружинный блок, слои наполнителей, которые служат основой.

Чтобы сделать правильный выбор, необходимо обратить внимание на вес, возраст пользователя и размер кровати. Если учесть все эти моменты, можно получить комфортный матрас с ортопедическим и анатомическим эффектом.

Когда стоит подумать о приобретении матраса-антистресс

Рекомендуем задуматься о покупке антистрессового изделия для сна, если знакомо чувство напряжения в спине и шее к концу дня или вас беспокоит остеохондроз. Многие женщины годами терпят неприятные ощущения, не подозревая, что хороший матрац-антистресс может значительно снизить их интенсивность, создав условия для полноценного расслабления тела.

В каталогах профильных интернет-магазинов можно найти товары разных производителей с доставкой в любой регион России. Выбрать конкретную модель поможет консультант.