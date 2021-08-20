Сервис lovescanner: отличный способ проверить свою вторую половинку

На данный момент, существует огромное количество сервисов, с помощью которых можно следить за друзьями, семьей, вторыми половинками в социальных сетях.  При этом, такая опция является абсолютно легальной! В этой статье мы поговорим про лавсканнер.

На данный момент, существует огромное количество сервисов, с помощью которых можно следить за друзьями, семьей, вторыми половинками в социальных сетях. 

При этом, такая опция является абсолютно легальной! В этой статье мы поговорим про лавсканнер.

Что из себя представляет данный сервис?

Сервис lovescanner – это возможность узнать все данные, касающиеся взаимодействий твоей второй половинке в различных мессенджерах и социальных сетях. Благодаря лавсканер можно узнать о тех, кто ее лайкает, заходит на страницу и пишет сообщения.

Опции

Благодаря данному приложению, вы получаете целый пакет возможностей:
1. Посмотреть активность интересуемого человека в соц.сетях;
2. Улучшить взаимоотношения со своей парой;
3. Гарантированная конфиденциальность;
4. Человек, оформивший подписку на сервис лавсканер, получает доступ к статьям по теме отношений, в которых ведущие психологи делятся знаниями о построении взаимоотношений. Статьи содержат в себе огромное количество лайфхаков, советов и инструкций. Вся информация делится по категориям: «психология», «секс», «брак», «отношения», «знакомства», «лайфахи» и так далее.

Тарифы

Сервис является платным, но вы можете попробовать в тестовом режиме (2 дня) приложение всего за десять рублей. После этого срока, пользователи переводятся на другой тариф, который называется «Месячный». Стоимость такого тарифа – тысяча четыреста девяноста девять рублей в месяц. Подписка обновляется с помощью автоплатежа.

Какие отзывы пользователей о lovescanner?

Как любая уважающая себя платформа, лавсканер имеет огромное количество положительных отзывов от реальных людей. Ознакомиться с ними можно на официальном сайте https://lovescanner.ru. Но мы все таки приведем некоторое количество отзывов, чтобы развеять все сомнения насчет эффективности данного аналитического сервиса:
«Когда я поняла, что в моем браке что-то не ладно - подруга рассказала про lovescanner. В этот же день я узнала всю правду про мужа и теперь у меня новые отношения с честным и любящем человеком! Спасибо вам, ребята <3» - пишет сео-директор Анна Фролова.


«Обидно, но это стоило того... Благодаря lovescanner нашел подтверждение тому, что бывшая девушка проявляла интерес к другим мужчинам - рассказал ей об этом, все обсудили и решили расстаться. Спасибо сканеру за то, что сэкономил время» - отзыв интернет-маркетолога Алексея Пиманова.
 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Мигранты выводят из России рекордные объёмы денег
© KM.RU, ГУ МЧС России по Челябинской области
Гибель русского леса и вопрос качества управления
В центре Москвы установят скульптуру в виде огромного кома глины
Афганистан и Россия: воевать нельзя смириться
Избранное
Новая нефть. Бюджет страны спасают простые русские люди, но Минфину на них плевать
Американцы дали пинок Рогозину. Жаль, что «волшебный пендель» не из Кремля…
«Тунеядцы — наши враги. Хлеб трудовой от них береги!»
Альянс саудовских ваххабитов и американского «шайтана» против СССР
«Бригадный Подряд», 2 апреля, ДК им. Горбунова
Как прокачать навык виртуальных свиданий: советы от экспертов
Юристы Пригожина намерены учесть замечания суда и подать новый иск к Навальному и Милову
«Проблема не в учебниках, а в отсутствии внятной историософской мысли»
Голем транзита и «околонуля» выборов
Облицовка внутренних стен
Как трёхкратный чемпион Эстонии по плаванию стал московским чиновником: биография Максима Ликсутова