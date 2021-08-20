Сервис lovescanner: отличный способ проверить свою вторую половинку

09:35 20.08.2021

На данный момент, существует огромное количество сервисов, с помощью которых можно следить за друзьями, семьей, вторыми половинками в социальных сетях. При этом, такая опция является абсолютно легальной! В этой статье мы поговорим про лавсканнер.

На данный момент, существует огромное количество сервисов, с помощью которых можно следить за друзьями, семьей, вторыми половинками в социальных сетях.

При этом, такая опция является абсолютно легальной! В этой статье мы поговорим про лавсканнер.

Что из себя представляет данный сервис?

Сервис lovescanner – это возможность узнать все данные, касающиеся взаимодействий твоей второй половинке в различных мессенджерах и социальных сетях. Благодаря лавсканер можно узнать о тех, кто ее лайкает, заходит на страницу и пишет сообщения.

Опции

Благодаря данному приложению, вы получаете целый пакет возможностей:

1. Посмотреть активность интересуемого человека в соц.сетях;

2. Улучшить взаимоотношения со своей парой;

3. Гарантированная конфиденциальность;

4. Человек, оформивший подписку на сервис лавсканер, получает доступ к статьям по теме отношений, в которых ведущие психологи делятся знаниями о построении взаимоотношений. Статьи содержат в себе огромное количество лайфхаков, советов и инструкций. Вся информация делится по категориям: «психология», «секс», «брак», «отношения», «знакомства», «лайфахи» и так далее.

Тарифы

Сервис является платным, но вы можете попробовать в тестовом режиме (2 дня) приложение всего за десять рублей. После этого срока, пользователи переводятся на другой тариф, который называется «Месячный». Стоимость такого тарифа – тысяча четыреста девяноста девять рублей в месяц. Подписка обновляется с помощью автоплатежа.

Какие отзывы пользователей о lovescanner?

Как любая уважающая себя платформа, лавсканер имеет огромное количество положительных отзывов от реальных людей. Ознакомиться с ними можно на официальном сайте https://lovescanner.ru. Но мы все таки приведем некоторое количество отзывов, чтобы развеять все сомнения насчет эффективности данного аналитического сервиса:

«Когда я поняла, что в моем браке что-то не ладно - подруга рассказала про lovescanner. В этот же день я узнала всю правду про мужа и теперь у меня новые отношения с честным и любящем человеком! Спасибо вам, ребята <3» - пишет сео-директор Анна Фролова.



«Обидно, но это стоило того... Благодаря lovescanner нашел подтверждение тому, что бывшая девушка проявляла интерес к другим мужчинам - рассказал ей об этом, все обсудили и решили расстаться. Спасибо сканеру за то, что сэкономил время» - отзыв интернет-маркетолога Алексея Пиманова.

