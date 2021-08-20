Сервис lovescanner: отличный способ проверить свою вторую половинку
На данный момент, существует огромное количество сервисов, с помощью которых можно следить за друзьями, семьей, вторыми половинками в социальных сетях.
При этом, такая опция является абсолютно легальной! В этой статье мы поговорим про лавсканнер.
Что из себя представляет данный сервис?
Сервис lovescanner – это возможность узнать все данные, касающиеся взаимодействий твоей второй половинке в различных мессенджерах и социальных сетях. Благодаря лавсканер можно узнать о тех, кто ее лайкает, заходит на страницу и пишет сообщения.
Опции
Благодаря данному приложению, вы получаете целый пакет возможностей:
1. Посмотреть активность интересуемого человека в соц.сетях;
2. Улучшить взаимоотношения со своей парой;
3. Гарантированная конфиденциальность;
4. Человек, оформивший подписку на сервис лавсканер, получает доступ к статьям по теме отношений, в которых ведущие психологи делятся знаниями о построении взаимоотношений. Статьи содержат в себе огромное количество лайфхаков, советов и инструкций. Вся информация делится по категориям: «психология», «секс», «брак», «отношения», «знакомства», «лайфахи» и так далее.
Тарифы
Сервис является платным, но вы можете попробовать в тестовом режиме (2 дня) приложение всего за десять рублей. После этого срока, пользователи переводятся на другой тариф, который называется «Месячный». Стоимость такого тарифа – тысяча четыреста девяноста девять рублей в месяц. Подписка обновляется с помощью автоплатежа.
Какие отзывы пользователей о lovescanner?
Как любая уважающая себя платформа, лавсканер имеет огромное количество положительных отзывов от реальных людей. Ознакомиться с ними можно на официальном сайте https://lovescanner.ru. Но мы все таки приведем некоторое количество отзывов, чтобы развеять все сомнения насчет эффективности данного аналитического сервиса:
«Когда я поняла, что в моем браке что-то не ладно - подруга рассказала про lovescanner. В этот же день я узнала всю правду про мужа и теперь у меня новые отношения с честным и любящем человеком! Спасибо вам, ребята <3» - пишет сео-директор Анна Фролова.
«Обидно, но это стоило того... Благодаря lovescanner нашел подтверждение тому, что бывшая девушка проявляла интерес к другим мужчинам - рассказал ей об этом, все обсудили и решили расстаться. Спасибо сканеру за то, что сэкономил время» - отзыв интернет-маркетолога Алексея Пиманова.
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