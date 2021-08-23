Как выбрать свой первый квест? Советы новичку

17:30 23.08.2021

Существует огромное количество развлечений для компании, но, пожалуй, одним из самых популярных типов времяпрепровождения является поход на квест в реальном времени.

Многие люди предпочитают ходить на них, ведь это отличный способ узнать друг друга ближе, это адреналин, живые эмоции, возможность сплотиться и пережить весь спектр чувств вместе. В этой статье мы поговорим про то, как выбрать свой первый квест. Ознакомиться с каталогом квестов можно более подробно на сайте https://www.kvestinfo.ru

Существует несколько видов квестов, которые можно классифицировать по разным параметрам:

Детские и взрослые;

Страшные, веселые;

По фильмам, книгам и т.д.

Легкие и сложные;

В общем, как вы можете понять, квесты бывают совершенно разные и для разного количества человек. Но если вы выбираете квест, мы дадим вам несколько советов, которые помогут определиться с выбором и не ошибиться.

Советы

1. Не выбирайте сложные сюжеты, ведь первый квест – это своего рода знакомство с правилами и основами игры. Чем больше вы играете в них, тем вам проще проходить уровни сложности. На сайте Квестинфо вы можете найти описание всех сюжетов, посмотреть рейтинг, и понять, подходит ли для вашей компании тот или иной сюжет игры.

2. Перед выбором квеста, обязательно проанализируйте возраст участников. Например, если вы выбираете детский квест, будьте готовы погрузиться в сказочную атмосферу с героями мультфильмов и удивительными персонажами. Более подробную информацию о детских квестах вы можете найти на сайте https://www.kvestinfo.ru/catalog/category-for_kids/

3. У каждого человека есть личные предпочтения, и вы должны это понимать перед тем, как бронировать квест. Вам стоит выявить пожелания каждого в коллективной беседе. Ведь бывает так, что люди идут на один хоррор-квест, а в итоге это заканчивается плачевно. Не все могут вытерпеть напряжение и страх.

4. Как говорилось выше, заранее посмотрите на сложность сюжета. Ведь будет очень обидно, если вы не сможете пройти даже половину квеста из-за его сложности.

5. Количество участников – это важный параметр. Некоторые квесты предназначаются для определенного количества человек. Например, как показывает практика, детские квесты зачастую рассчитаны на большое количество участников.

6. Обязательно узнайте про дополнительные опции. Если вы идете на страшный квест, вам нужен сопровождающий, который в случае чего остановит игру и окажет первую помощь.

