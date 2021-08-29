Преимущества использования электронного ошейника

10:53 29.08.2021

У каждого хозяина собаки рано или поздно возникают вопросы, связанные с поведением питомца.

В основном, одной из самых популярных проблем, с которой сталкиваются хозяева, является неконтролируемый лай. Помочь с этим может устройство под названием антилай. В этой статье мы поподробнее поговорим про это.

В чем суть работы антилая?

Электронный ошейник, он же антилай, работает следующим образом: когда собака начинает лаять, ошейник передает электрический импульс, на действие которого реагирует питомец. При этом, он перестает лаять или выполнять действия, которое характеризуются как нежелательное поведение. Если вы понимаете, что ваша собака небольших размеров, или достаточно пуглива, вы можете приобрести ошейник с вибрацией. Антилай помогает в коррекции нежелательного поведения питомца, а так же прививает нужные навыки дрессировки.

Какие есть преимущества таких ошейник?

К основным плюсам данных устройств относят:

1. Индивидуальный подход к любому питомцу, так как устройства обладают настройками подачи тех или иных импульсов: минимальная подача для миниатюрных собак, до интенсивной, предназначенных для больших бойцовых пород.

2. У каждого электронного ошейника есть чип, который помогает обнаружить вибрацию голосовых связок собаки. Это помогает предотвратить ложную подачу импульса. То есть, например, если рядом с питомцем будет другая лающая собака, то антилай не сработает.

3. Антилай никаким образом не мешает собаки передвигаться или вести иную деятельность. При этом, питомец всегда в зоне наблюдения и под контролем человека. При этом, электронные ошейники можно носить в любую погоду, даже под дождем и в воде.

4. Существует огромное количество цветовых решений, и вы сможете выбрать идеальный ошейник, который будет подходить именно вашему питомцу. Так же, стоит отметить, что электронные ошейники бывают разных мощностей.

5. Антилай стоит гораздо дешевле, чем занятия со специалистами кинологической службы, а эффективность порой даже выше.

Многие могут подумать, что электронные ошейники могут навредить питомцу, однако это только лишь предрассудки. Благодаря множеству различных модификаций устройств, наличию режимов воздействия, предназначенных для больших и маленьких пород. В основном, проблемы, которые могут возникнуть с применением антилая, появляются только в случае некорректной настройки устройства.

