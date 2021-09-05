13:59 5.09.2021

Услуги перевозки мебели предоставляют возможность транспортировки груза в другие города, населённые пункты.

Они могут предоставляться физическим, юридическим лицам. В стоимость услуг может входить погрузка, разгрузка фурнитуры, разбор, сбор мебели. Специалисты помогают упаковывать имущество перед отправкой. Может доставляться и габаритная мебель тяжелее восьмидесяти килограмм. Перевозка мебели Киев может включать возможность подъёма, спуска изделий без лифта.

Разновидности транспорта для транспортировки мебели

Среди разновидностей транспорта для транспортировки мебели может использоваться:

Автотранспорт грузоподъёмностью до восьмисот килограмм. Объём – 4 кубических метра. Можно перевозить шкафы, столики, диваны. Длина отсека с грузом – 250 сантиметров, ширина – 120 сантиметров.

Автотранспорт для перевозки средних объёмов мебели. Грузоподъёмность – от одной до двух тонн. Размеры отсека для груза: длина – 420 сантиметров, высота – 190 сантиметров, ширина – 170 сантиметров.

Газели с грузовой подъёмностью от одной до полутора тонн. Объём: 10-12 квадратных метров. Размеры отсека для груза: длина – 320 сантиметров, высота – 200 сантиметров, ширина – 230 сантиметров.

Другие типы транспортных средств.

Подробнее о грузовой перевозке мебели, клиентах мувинговых компаний

Грузовые компании должны бережно относиться к перевозимой продукции. Нужно соблюдать сроки работы. Заказчикам услуг может предлагаться возможность страхования перевозимой фурнитуры. Материалы для упаковки зачастую входят в цену перевозки. Мебель может быть антикварной, раритетной. Для хрупких изделий подбирается специализированный транспорт. Транспортировка груза может оформляться в ночное время. Такие услуги обговариваются с клиентами заранее. Ночью часто применяют повышенные тарифы. Услуги могут потребоваться владельцам магазинов, офисным сотрудникам при переезде на другое место работы.

Цена перевозки зависит от особенностей маршрута доставки, стоимости горючего, общего расстояния. Менеджеры мувинговых компаний могут отслеживать груз до достижения конечного пункта отправки. Оформляется накладная, счёт-фактура. Выбор маршрута позволяет исключать простои транспорта. В процессе погрузки, разгрузки может применяться такелажное оборудование. Водители должны иметь опыт работы, чтобы доставлять мебель вовремя.