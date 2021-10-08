На Sotheby's выставили очки с изумрудными и бриллиантовыми стеклами

10:40 8.10.2021

Аукционный дом Sotheby's выставит на торги редкие индийские очки, выполненные из бриллиантов и изумрудов.

Их стартовая цена составляет от 2 до 3,4 млн долларов за пару. Предположительно очки относятся к эпохе Великих Монголов, вероятнее всего к династии, правившей в в XVI - XVII веках.

До аукционных торгов, очки будут представлены на выставках в Лондоне и Гонконге.

Эксперты Sotheby's отмечают исключительное качество камней, из которых изготовлены очки. Так бриллиантовые линзы были высечены из цельного алмаза, предположительно, найденного на приисках Голконды на юге Индии. Изумрудные линзы, вероятнее всего, сделаны из цельного колумбийского изумруда.

На сайте аукционного дома поясняется, что данные очки не предназначены для помощи людям с плохим зрением. "Эти очки несут некий спиритуалистический смысл. Считалось, что бриллианты могут освещать, а изумруды излечивать и отгонять зло", - поясняют эксперты.

Так, в "Естественной истории" древнеримского автора Плиния Старшего упоминается, что император Нерон наблюдал за гладиаторскими боями через очки с изумрудными линзами.