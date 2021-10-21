Работа на складах в транспортной компании: плюсы и перспективы

15:49 21.10.2021

Большие склады — это сложные системы, которые работают благодаря огромному количеству специалистов и рабочих.

Большие склады — это сложные системы, которые работают благодаря огромному количеству специалистов и рабочих. Это хорошо видно на примере транспортных компаний. Если вы ищете направление с отличными перспективами, обязательно рассмотрите варианты складской работы от разных перевозчиков.

Варианты профессий на складах перевозчиков

Работа в транспортной компании объединяет десятки специализаций. Вот те варианты профессий, которые с большой вероятностью вам предложат у крупных перевозчиков:

грузчик;

грузчик-комплектовщик;

приемосдатчик груза и багажа (кладовщик);

упаковщик;

водитель погрузчика;

комплектовщик (расстановщик груза);

старший специалист погрузки и расстановки груза;

контролер-ревизор;

пеший курьер;

бригадир смены;

технолог склада;

специалист по ценообразованию;

начальник склада;

директор обособленного структурного подразделения и т. д.

Часть этих профессий не требуют специального образования и особой подготовки. Например, грузчиков, упаковщиков и комплектовщиков можно обучать прямо на месте — крупные перевозчики так и делают. Другие должности предполагают либо определенное образование, либо рост с базовых позиций внутри самой компании.

Условия работы на складах на примере одного перевозчика

Почитав отзывы сотрудников о транспортных компаниях, вы увидите, что каждый перевозчик предлагает свои условия. Поэтому при трудоустройстве детально изучайте все особенности предложения — не бойтесь потратить немного времени на сравнение или на то, чтобы задать дополнительные вопросы работникам компании. Так вы лучше поймете, стоит ли тратить время, чтобы откликаться на конкретную вакансию.

Давайте посмотрим, какие условия созданы для работников складов в компании “Деловые Линии”. Это один из крупнейших перевозчиков, который предлагает своим сотрудникам следующее:

Официальное оформление и полностью белую з/п. Поскольку будет справка 2НДФЛ, сотрудники могут спокойно взять ипотеку.

Работу в востребованной сфере, которая не останавливается даже во время пандемии. А это означает, что у работников всегда будет заработная плата.

Спецодежду на всех складах — независимо от города. Это помогает сотрудникам экономить на покупке рабочих вещей.

Все условия для карьерного роста. Компания делает все, чтобы растить руководящие кадры самостоятельно. Бывшие грузчики часто становятся начальниками складов и занимают еще более высокие должности.

Постоянный пересмотр условий для комфорта работников. На одних складах идет ремонт, на других пересматривают рабочие графики. Все зависит от конкретного региона. Если что-то можно улучшить для своей команды, компания обязательно это делает.

Если вы почитаете отзывы сотрудников “Деловых Линий”, то сможете почерпнуть в них еще больше детальной информации. А чтобы задать уточняющие вопросы и записаться на собеседование, можно воспользоваться электронной почтой personal@dellin.ru, телефоном +7 (800) 7070434 или онлайн-формой для подачи заявки.

Работа на складах перевозчиков — это хороший вариант и для тех, кто уже имеет опыт в этой сфере, и для новичков. На многих позициях можно начать с нуля и вырасти до хорошей должности с высокой зарплатой и еще более интересными перспективами.