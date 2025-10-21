Путин наградил Михалкова высшей государственной наградой России
Президент РФ Владимир Путин наградил режиссера Никиту Михалкова, которому сегодня исполнилось 80 лет, орденом Андрея Первозванного — высшей государственной наградой России. Указ появился на портале публикации правовых актов.
«За выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства, многолетнюю плодотворную общественную деятельность наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного кинорежиссера, председателя Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» Михалкова Никиту Сергеевича», — цитирует соответствующий указ РБК.
Это первый в новейшей истории случай, когда кавалерами ордена Андрея Первозванного стали члены одной семьи: в 2008 году Путин вручал эту награду отцу режиссера, писателю Сергею Михалкову, отмечает телеканал 360.
Кроме того, глава государства направил режиссеру поздравительную телеграмму, в которой назвал его талантливым, энергичным, безгранично увлеченным человеком, а его деятельность — примером преданного служения своему делу, Отечеству и людям.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил Никите Михалкову орден Русской православной церкви «Славы и чести» I степени.
