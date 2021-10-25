21:08 25.10.2021

Уютный дом – это тот дом, куда хочется возвращаться снова и снова.

Но какие вещи делают уютным то или иное пространство? Существует ряд вещей, которые, безусловно, придают изюминку интерьеру, при этом, обладают достаточно высокой практичностью. В этой статье мы поговорим про ковролин и его основные плюсы. Ознакомиться с ассортиментом ковровых покрытий можно на сайте kovrolin.ru.

Что такое ковролин?

Под ковролином подразумевается ковровое покрытие. В классическом понимании этого слова, ковролин обладает определенными особенности и параметрами:

1. Мягкий материал;

2. Чистовой рулонный материал;

3. Может обладать неограниченной длинной (именно это отличает ковролин от ковра);

4. В состав входит ворс и однослойная/двухслойная основа;

5. Опциональная расцветка/орнамент;

6. Потенциально большой выбор цветов;

7. В отличие от ковра, ковролин устанавливается от одной стены к другой, при этом фиксация к полу происходит за счет плинтусов.

Преимущества ковролина

Ковролин – это распространенный тип напольного покрытия, у которого есть масса плюсов:

1. Ковролин – универсальное покрытие, которое может вписаться в любой интерьер. Почему? Ответ прост – вариативность дизайна. Под этим подразумевается возможность самостоятельно подобрать критерии – длину ворса, материал, из которого будет сделан ковролин, цветовая база и оттенки, орнамент. Это позволяет использовать ковролин в интерьере любого стиля – от минимализма до авангарда или барокко.

2. Помимо эстетической составляющей, ковролин имеет ряд функциональных особенностей. Например, такое ковровое покрытие обладает термоизоляционными и шумоподавляющими свойствами. Особенно это покрытие хорошо использовать в помещениях, где необходимо наличие тепла и тишины – спальные и детские комнаты.

3. Ковролин – это хорошее решение, если вы хотите устроить «апргрейд» полу, не потратив большую сумму денег. Из-за того, что ковролин легко укладывать на любую поверхность, его сможет установить любой человек без помощи специалистов.

4. У многих людей при слове «ковролин» на ум приходит мысль, что это главный пылесборник. Однако, нужно сказать, что ковролин, не смотря на свои свойства притягивать пыль, не позволяет ей распространиться в воздух.

Несмотря на то, что ковролин имеет положительные свойства, он уместен не всегда. Например, если в доме есть домашние животные, на ковровой поверхности данного типа будет оседать шерсть. Так же, не рекомендуется покрывать пол ковролином тем людям, у которых есть совсем маленькие дети. Ведь малыши часто пачкают пол, а отстирать ковролин от стойких загрязнений-очень тяжелая задача.

