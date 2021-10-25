Что такое ковролин?
Но какие вещи делают уютным то или иное пространство? Существует ряд вещей, которые, безусловно, придают изюминку интерьеру, при этом, обладают достаточно высокой практичностью. В этой статье мы поговорим про ковролин и его основные плюсы. Ознакомиться с ассортиментом ковровых покрытий можно на сайте kovrolin.ru.
Что такое ковролин?
Под ковролином подразумевается ковровое покрытие. В классическом понимании этого слова, ковролин обладает определенными особенности и параметрами:
1. Мягкий материал;
2. Чистовой рулонный материал;
3. Может обладать неограниченной длинной (именно это отличает ковролин от ковра);
4. В состав входит ворс и однослойная/двухслойная основа;
5. Опциональная расцветка/орнамент;
6. Потенциально большой выбор цветов;
7. В отличие от ковра, ковролин устанавливается от одной стены к другой, при этом фиксация к полу происходит за счет плинтусов.
Преимущества ковролина
Ковролин – это распространенный тип напольного покрытия, у которого есть масса плюсов:
1. Ковролин – универсальное покрытие, которое может вписаться в любой интерьер. Почему? Ответ прост – вариативность дизайна. Под этим подразумевается возможность самостоятельно подобрать критерии – длину ворса, материал, из которого будет сделан ковролин, цветовая база и оттенки, орнамент. Это позволяет использовать ковролин в интерьере любого стиля – от минимализма до авангарда или барокко.
2. Помимо эстетической составляющей, ковролин имеет ряд функциональных особенностей. Например, такое ковровое покрытие обладает термоизоляционными и шумоподавляющими свойствами. Особенно это покрытие хорошо использовать в помещениях, где необходимо наличие тепла и тишины – спальные и детские комнаты.
3. Ковролин – это хорошее решение, если вы хотите устроить «апргрейд» полу, не потратив большую сумму денег. Из-за того, что ковролин легко укладывать на любую поверхность, его сможет установить любой человек без помощи специалистов.
4. У многих людей при слове «ковролин» на ум приходит мысль, что это главный пылесборник. Однако, нужно сказать, что ковролин, не смотря на свои свойства притягивать пыль, не позволяет ей распространиться в воздух.
Несмотря на то, что ковролин имеет положительные свойства, он уместен не всегда. Например, если в доме есть домашние животные, на ковровой поверхности данного типа будет оседать шерсть. Так же, не рекомендуется покрывать пол ковролином тем людям, у которых есть совсем маленькие дети. Ведь малыши часто пачкают пол, а отстирать ковролин от стойких загрязнений-очень тяжелая задача.
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