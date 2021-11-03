Новый главный судебный эксперт - Андрей Зарецких

13:39 3.11.2021

В правоохранительном мире важное значение имеет экспертиза.

Существует несколько видов экспертизы – почерковедческая, лингвистическая, строительная, финансовая и так далее. К сожалению, в жизни многих людей бывают моменты, когда необходимо обратиться в тот или иной центр экспертиз за помощью специалистов. Заказать услугу центра экспертизы на сайте niex.ru.

Существует огромное количество инфоповодов, на которые стоит обращать внимание каждому социально ответственному человеку. Среди них – встреча с новым руководителем Краснодарской лаборатории судебной экспертизы Минюста России и губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Новым руководителем Краснодарской лаборатории судебной экспертизы Минюста России назначен Андрей Зарецких.

По мнению Вениамина Кондратьева, экспертиза – это очень важная вещь, которая позволяет более точно принять итоговое решение суду, и от работы центров экспертизы, а именно – Краснодарской лаборатории судебной экспертизы – зависит объективность судебного процесса. Безусловно, этим интересуются жители края, и им чрезвычайно важно, чтобы работа любого экспертизного центра была выполнена профессионалами и в определенные сроки. Губернатор уверен, что Краснодарская лаборатория судебной экспертизы под крылом Андрея Зарецкого будет и дальше восстанавливать честное правосудие.

В свою очередь, новый судебный эксперт высказался, что на данный момент уже существует отдельный план развития Краснодарской лаборатории суд.экспертизы.

«– У нас высокий потенциал для развития. И сегодня основная задача – установление ведущей роли нашей лаборатории на территории края, а также сокращение сроков выполнения экспертиз. Для этого мы разработали свой алгоритм, которому будем в дальнейшем следовать», – подчеркнул Андрей Зарецких.»

В сферу деятельности Краснодарской лаборатории судебной экспертизы входит проведение строительно-технических пожарно-технических экспертиз, что является очень важным аспектом развития региона, так как данные действия позволяют проводить высококачественные и безопасные для всех застроечные работы. Губернатор так же оказал поддержку инициативе Министерства юстиций России, идея которой заключается в проведении анализа строительных исследований в гослабораториях.

Что входит в работы Краснодарской лаборатории суд.экспертизы?

Краснодарская лаборатория судебной экспертизы Минюста РФ занимается проведением судебных экспертиз и осуществлением экспертных исследования по следующим видам дел в Краснодарском крае и Республике Адыгея:

1. Уголовные;

2. Гражданские;

3. Арбитражные;

4. Административные правонарушения;

5. Предварительные следствия и так далее;

