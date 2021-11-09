Преимущества приобретения электрокамина с эффектом живого огня

Многим людям время от времени хочется уединиться с природной стихией. 

Одним из вариантов является приобретение электрокамина с эффектом живого огня. В этой статье мы подробно поговорим про камины Dimplex, которые с легкостью можно установить в городской квартире.

Что такое эффект Opti-Myst в электрокаминах?

Под инновационной технологией Opti-Myst подразумевается эффект реалистичного пламени, максимально имитирующего живой огонь. Принцип действия следующий: в них встроен ультразвуковой парогенератор, преобразующий воду в холодный пар. Этот пар с помощью галогенных ламп подсвечивается, при этом создается эффектное явление огня как в настоящем камине. В очаге можно наблюдать лежащие поленья, сделанные из высококачественного пластика, которые имитируют дрова. Некоторые камины Dimplex оснащены встроенными светодиодами в дровах, которые обеспечивают максимальное сходство с тлеющим деревом.

Преимущества приобретения электрокамина с эффектом живого пламени

Существует ряд плюсов, на которые нельзя не обратить внимание:
1. Электрический камин идеально подходит для размещения не только в квартире, но и в собственном доме.
2. Отсутствие дымоходной трубы позволяет разместить электрический очаг в любом месте;
3. Установка электрического камина – это безопасно, так как вместо классического и традиционного розжига, он работает от электричества;
4. Он не уступает по свойствам обычному камину. Есть модели электрокаминов, в которых опционально устанавливается функция обогрева. Благодаря этому, можно не только самому согреться рядом с ним, но и обогреть дом.
5. Он прост в уходе. Все люди, у которых был обычный камин, отмечают то, что чистить устройство от гари, сажи и копоти – это довольно кропотливое занятие.
6. Вы экономите на покупке дров;
7. Встроенный парoгенератoр, помимo основной функции, увлажняет воздух, положительно влияя на микроклимат помещения.

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