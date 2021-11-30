Какой корм для собак лучше?
Домашние питомцы и забота о них занимают в нашей жизни важное место. Как выбрать корм для собак правильно, чтобы поддержать здоровье любимца и продлить его счастливую жизнь? Для этого нужно определиться с четырьмя критериями, принципиально влияющими на выбор корма.
Критерий первый: класс корма
Собака есть то, что она есть – в этом смысле все живые организмы мало чем отличаются. На внешнем виде и здоровье питомца всегда отражается качество его питания. Чтобы вдумчиво подойти к выбору, нужно разобраться в том, чем он отличается. Рассмотрим подробнее каждый из пяти возможных классов.
1.
Эконом-класс
В производстве используются наиболее недорогие ингредиенты, поэтому он и стоит немного. Делается корм эконом-класса из мясокостной муки и дешевых субпродуктов с добавлением сои и зерновых культур.
Долго кормить друга в эконом-классе ветеринары не рекомендуют, потому что такая пища содержит пищевые добавки и консерванты. В нем не хватает ценных для организма аминокислот и витаминов, это отражается на поведении, внешности и здоровье животного.
2.
Средний класс
В производстве применяют ингредиенты качеством повыше, среди которых обязательно есть мясная составляющая. Их недостаток – большое количество соли, ароматизаторы и добавки. Содержит порядка 325 ккал/100 грамм.
3.
Премиум-класс
Содержание белка в корме еще больше, чем в предыдущих вариантах. Мяса 25-30%. В сухом корме нет сои и костной муки. В качестве добавки используется только зерно. Субпродукты применяются, но их качество намного выше.
4.
Супер-премиум-класс
Корм, состоящий из первосортных ингредиентов, с продуманным и сбалансированным составом. Делается он из говядины, курицы или другого натурального мяса. Содержание зерна минимально, поэтому продукт отлично усваивается собачьим организмом. Он витаминизирован и не содержит стабилизаторов и ароматизаторов. В 100 граммах корма 450 ккал.
5.
Холистик
Этот корм наиболее качественный, на 90% состоят из мяса или рыбы, остальное – овощи, бобовые, ягоды, фрукты и пробиотики, улучшающие пищеварение. Корм класса холистик может кушать даже человек, в нем совершенно нет красителей и прочих вредных добавок, но много витаминов, а также полный набор белков и жиров.
Критерий второй: возраст
В этом плане все довольно просто: возрастные особенности животного требуют особого подхода в питании.
- Щенки. Растущий организм нуждается в особенном рационе, богатом всеми минералами и витаминами для здорового роста. Они должны быть грамотно сбалансированы. Если щенка рано отлучили от матери, то понадобиться заменитель молока. Собака находится в статусе щенка до годовалого возраста, в котором ее можно переводить на взрослую пищу. До этого нужно приобретать корма специализированные для щенка, которые обеспечат правильный рост и развитие малыша.
- Взрослые собаки. Когда щенку исполняется год, его можно переводить на обычный корм. Неразумно кормить питомца со своего стола, у собаки и человека разные потребности. Желательно выбирать корма-холистики или близкие по классу варианты.
- Пожилые собаки. С 6 лет собаки начинают нуждаться в поддерживающем корме для стареющих суставов. У животных часто с возрастом развивается артрит, особенно это относится к крупным питомцам. В корма для пожилых любимцев добавляются компоненты, способные снизить риск заболевания суставов. Их калорийность меньше, ведь пожилые не так активны в физическом плане и склонны к ожирению. Такие корма не содержат соли – это профилактика сердечно-сосудистых болезней и почечных патологий.
Критерий третий: размер собаки
Любимцы крупных и маленьких пород нуждаются в разной калорийности пищи, поэтому следует выбирать корм с соответствующими пометками.
- Для крупных собак. Эти породы склонны к развитию болезней опорно-двигательного аппарата, поэтому им в пищу добавляются пищевые минералы, поддерживающие костно-мышечную систему.
- Для средних пород. К таким относятся активные породы, поэтому у них в рационе не должно быть много жира. А вот белки и незаменимые аминокислоты приветствуются.
- Для мелких пород. У этих собачек повышенный метаболизм, поэтому нужно много белков, быстрых углеводов и жиров. Для них опасны крупные пищевые волокна. Корм рассчитан так, чтобы маленькая собачка была активна и не страдала ожирением.
Критерий четвертый: проблемы со здоровьем
Собаки тоже болеют, в зависимости от их диагноза подбирается корм.
- Беззерновой. Он содержит больше белка, чем простые корма. Хотя питомцы всеядны, все же их организм более приспособлен к животному корму. Растительные компоненты для ослабленного болезнью организма пса сложны для переваривания. Поэтому плохо чувствующим себя питомцам лучше давать беззерновой корм.
- Гипоаллергенный. Симптомами аллергии может быть диарея, зуд, покраснение или шелушение кожи. Если заметили такие проблемы у своего любимца, попробуйте ему давать гипоаллергенный корм. Он делается из легкоусвояемого для собаки мяса курицы и индейки с добавлением небольшого количества овощей.
- Против ожирения. Такой корм рекомендуется питомцам с лишним весом, в нем повышено количество белка, а калорий меньше среднего.
- Для пищеварения. Псам, имеющим проблемы с перевариванием пищи, будет полезен корм с высоким содержанием клетчатки и пробиотиков.
- Для зубов и ротовой полости – при наличии стоматологических проблем.
- Для кожи и шерсти – при наличии дерматологических заболеваний.
- Для суставов – при наличии заболеваний костно-двигательной системы.
- Существует отдельно разработанных корм для беременных и кормящих собак. В них больше калорий, а также добавлен рыбий жир и прочие полезные для занимающихся малышами мам ингредиенты.
Как выбрать корм для собак – непростой вопрос. Придется оценить их здоровье, возраст, породу. Ваша собака заслуживает качественной пищи. Приобрести качественный корм для собак можно на https://zoozavr.detmir.ru/. Это поможет сохранить ее здоровье на долгие годы.
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