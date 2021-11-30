Какой корм для собак лучше?

11:29 30.11.2021

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Домашние питомцы и забота о них занимают в нашей жизни важное место. Как выбрать корм для собак правильно, чтобы поддержать здоровье любимца и продлить его счастливую жизнь? Для этого нужно определиться с четырьмя критериями, принципиально влияющими на выбор корма.

Критерий первый: класс корма

Собака есть то, что она есть – в этом смысле все живые организмы мало чем отличаются. На внешнем виде и здоровье питомца всегда отражается качество его питания. Чтобы вдумчиво подойти к выбору, нужно разобраться в том, чем он отличается. Рассмотрим подробнее каждый из пяти возможных классов.

1.

Эконом-класс

В производстве используются наиболее недорогие ингредиенты, поэтому он и стоит немного. Делается корм эконом-класса из мясокостной муки и дешевых субпродуктов с добавлением сои и зерновых культур.

Долго кормить друга в эконом-классе ветеринары не рекомендуют, потому что такая пища содержит пищевые добавки и консерванты. В нем не хватает ценных для организма аминокислот и витаминов, это отражается на поведении, внешности и здоровье животного.

2.

Средний класс

В производстве применяют ингредиенты качеством повыше, среди которых обязательно есть мясная составляющая. Их недостаток – большое количество соли, ароматизаторы и добавки. Содержит порядка 325 ккал/100 грамм.

3.

Премиум-класс

Содержание белка в корме еще больше, чем в предыдущих вариантах. Мяса 25-30%. В сухом корме нет сои и костной муки. В качестве добавки используется только зерно. Субпродукты применяются, но их качество намного выше.

4.

Супер-премиум-класс

Корм, состоящий из первосортных ингредиентов, с продуманным и сбалансированным составом. Делается он из говядины, курицы или другого натурального мяса. Содержание зерна минимально, поэтому продукт отлично усваивается собачьим организмом. Он витаминизирован и не содержит стабилизаторов и ароматизаторов. В 100 граммах корма 450 ккал.

5.

Холистик

Этот корм наиболее качественный, на 90% состоят из мяса или рыбы, остальное – овощи, бобовые, ягоды, фрукты и пробиотики, улучшающие пищеварение. Корм класса холистик может кушать даже человек, в нем совершенно нет красителей и прочих вредных добавок, но много витаминов, а также полный набор белков и жиров.

Критерий второй: возраст

В этом плане все довольно просто: возрастные особенности животного требуют особого подхода в питании.

Щенки. Растущий организм нуждается в особенном рационе, богатом всеми минералами и витаминами для здорового роста. Они должны быть грамотно сбалансированы. Если щенка рано отлучили от матери, то понадобиться заменитель молока. Собака находится в статусе щенка до годовалого возраста, в котором ее можно переводить на взрослую пищу. До этого нужно приобретать корма специализированные для щенка, которые обеспечат правильный рост и развитие малыша.

Взрослые собаки. Когда щенку исполняется год, его можно переводить на обычный корм. Неразумно кормить питомца со своего стола, у собаки и человека разные потребности. Желательно выбирать корма-холистики или близкие по классу варианты.

Пожилые собаки. С 6 лет собаки начинают нуждаться в поддерживающем корме для стареющих суставов. У животных часто с возрастом развивается артрит, особенно это относится к крупным питомцам. В корма для пожилых любимцев добавляются компоненты, способные снизить риск заболевания суставов. Их калорийность меньше, ведь пожилые не так активны в физическом плане и склонны к ожирению. Такие корма не содержат соли – это профилактика сердечно-сосудистых болезней и почечных патологий.

Критерий третий: размер собаки

Любимцы крупных и маленьких пород нуждаются в разной калорийности пищи, поэтому следует выбирать корм с соответствующими пометками.

Для крупных собак. Эти породы склонны к развитию болезней опорно-двигательного аппарата, поэтому им в пищу добавляются пищевые минералы, поддерживающие костно-мышечную систему.

Для средних пород. К таким относятся активные породы, поэтому у них в рационе не должно быть много жира. А вот белки и незаменимые аминокислоты приветствуются.

Для мелких пород. У этих собачек повышенный метаболизм, поэтому нужно много белков, быстрых углеводов и жиров. Для них опасны крупные пищевые волокна. Корм рассчитан так, чтобы маленькая собачка была активна и не страдала ожирением.

Критерий четвертый: проблемы со здоровьем

Собаки тоже болеют, в зависимости от их диагноза подбирается корм.

Беззерновой. Он содержит больше белка, чем простые корма. Хотя питомцы всеядны, все же их организм более приспособлен к животному корму. Растительные компоненты для ослабленного болезнью организма пса сложны для переваривания. Поэтому плохо чувствующим себя питомцам лучше давать беззерновой корм.

Гипоаллергенный. Симптомами аллергии может быть диарея, зуд, покраснение или шелушение кожи. Если заметили такие проблемы у своего любимца, попробуйте ему давать гипоаллергенный корм. Он делается из легкоусвояемого для собаки мяса курицы и индейки с добавлением небольшого количества овощей.

Против ожирения. Такой корм рекомендуется питомцам с лишним весом, в нем повышено количество белка, а калорий меньше среднего.

Для пищеварения. Псам, имеющим проблемы с перевариванием пищи, будет полезен корм с высоким содержанием клетчатки и пробиотиков.

Для зубов и ротовой полости – при наличии стоматологических проблем.

Для кожи и шерсти – при наличии дерматологических заболеваний.

Для суставов – при наличии заболеваний костно-двигательной системы.

Существует отдельно разработанных корм для беременных и кормящих собак. В них больше калорий, а также добавлен рыбий жир и прочие полезные для занимающихся малышами мам ингредиенты.

Как выбрать корм для собак – непростой вопрос. Придется оценить их здоровье, возраст, породу. Ваша собака заслуживает качественной пищи. Приобрести качественный корм для собак можно на https://zoozavr.detmir.ru/. Это поможет сохранить ее здоровье на долгие годы.