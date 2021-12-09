Нидерланды выделили 150 млн евро на покупку картины Рембрандта

08:45 9.12.2021

Правительство Нидерландов выделило 150 миллионов евро на покупку знаменитого автопортрета Рембрандта ван Рейна "Знаменосец".

Как сообщает BBC News, Нидерланды считают данную работу Рембрандта чрезвычайно важной для голландской культуры и истории и добивается одобрения парламента на даннную покупку.

Свой вклад в приобретение картины также внесут фонд музея страны (10 млн евро) и Ассоциация Рембрандта (15 млн евро).

Картина "Знаменосец" была написана Рембрандтом в 20 лет, в 1636 году. Художник изобразил себя знаменосцем, возглавляющим Восмидесятиленюю войну, которая принесла независимость Голландии в 1648 году.

Полотно принадлежит французской ветви семьи Ртшильдов с 1844 года. Нидерланды решили выкупить картину после того, как Франция отказалась от своего права на покупку, разрешив продажу на открытом рынке.