Нидерланды выделили 150 млн евро на покупку картины Рембрандта
Правительство Нидерландов выделило 150 миллионов евро на покупку знаменитого автопортрета Рембрандта ван Рейна "Знаменосец".
Как сообщает BBC News, Нидерланды считают данную работу Рембрандта чрезвычайно важной для голландской культуры и истории и добивается одобрения парламента на даннную покупку.
Свой вклад в приобретение картины также внесут фонд музея страны (10 млн евро) и Ассоциация Рембрандта (15 млн евро).
Картина "Знаменосец" была написана Рембрандтом в 20 лет, в 1636 году. Художник изобразил себя знаменосцем, возглавляющим Восмидесятиленюю войну, которая принесла независимость Голландии в 1648 году.
Полотно принадлежит французской ветви семьи Ртшильдов с 1844 года. Нидерланды решили выкупить картину после того, как Франция отказалась от своего права на покупку, разрешив продажу на открытом рынке.
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