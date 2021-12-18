Гражданство Сент-Китс за инвестиции: зачем нужен карибский паспорт

17:47 18.12.2021

Карибское островное государство Сент-Китс и Невис предоставляет гражданство иностранцам за вложения в экономику – обычно в туристический сектор, что считается выгодным для обеих сторон.

Зарубежные инвесторы в итоге получают паспорт Сент-Китс и прибыль от финансовых вливаний в строительство курортно-туристической инфраструктуры, а иностранные предприниматели – серьезные преимущества гражданина страны Британского Содружества Наций.

Гражданство Сент-Китс и Невис: что дает карибский паспорт

Получение гражданства Сент-Китс предоставляет следующие привилегии зарубежным вкладчикам:

1. Безвизовые посещения более, чем 125 государств мира, включая Великобританию и страны Евросоюза.

2. Налоговая оптимизация доходов в более лояльной юрисдикции – в Сент-Китс отсутствуют многие налоги европейских стран (подоходный налог, выплаты на наследство, дарение и пр.), а существующие налоговые ставки часто ниже общепринятой нормы.

3. Доступ к услугам международных финансовых учреждений, возможность пользоваться выгодными кредитами в солидных европейских банках – для обладателя паспорта государства СНГ такие услуги практически недоступны.

4. Отличный запасной аэродром в приветливой стране с теплым климатом, экзотическими фруктами и развитой курортной инфраструктурой – в случае обострения социально-политической, экономической ситуации на родине вы уже через несколько часов будете с семьей в безопасности.

Немаловажное значение играет также краткость срока получения паспорта Сент-Китс и Невис – оформление длится всего 2-4 месяца, в заявку разрешено включать супругу (а), детей до 30-летнего возраста и родителей старше 55 лет, при этом все родственники должны находиться на полном обеспечении у главного заявителя.

Для получения гражданства Сент-Китс можно и не посещать островное государство – вся процедура выполняется через лицензированного миграционного агента. Также не требуется знание государственного языка или конституции, истории и культуры страны, не выдвигается условий по отказу от предыдущего гражданского паспорта или месту проживания.

Гражданство Сент-Китс и Невис: стоимость, способы получения

Чтобы оформить гражданский статус в карибском государстве Сент-Китс, претенденты выполняют следующие условия инвестиционной программы:

1. Внесение безвозвратного платежа в Фонд устойчивого роста – минимальная сумма на семью из 4 человек составляет 150 тысяч долларов США (предложение действует до конца 2021 года).

2. Либо заявитель может инвестировать средства в недвижимость – список разрешенных объектов утвержден правительством страны, минимальная сумма необходимых вложений составляет 200 тысяч долларов. Срок обязательного владения объектом составляет 5 лет, затем недвижимость разрешается продать.

3. Также оплачивается проверка на благонадежность инвестора и родственников, включенных в заявку, государственные сборы и пошлины, услуги риэлтора, нотариуса, миграционного агентства (самостоятельно подать заявку на участие в инвестиционной программе вы не имеете права).

Точную сумму выплаты вам назовет сотрудник агентства после тщательного изучения представленных документов, первичная проверка которых также будет проводиться миграционным агентом.

Сент-Китс и Невис: гражданство за инвестиции по ускоренной процедуре

Если вы хотите получить карибский паспорт уже через 2 месяца, то потребуется доплата 25 тысяч за главного заявителя, по 20 тысяч за каждого взрослого родственника и по 500 долларов – за каждого несовершеннолетнего.

При этом сохраняются все остальные требования инвестиционной программы и условия для главного заявителя – он должен быть совершеннолетним, не состоять в санкционных списках Евросоюза или США, не иметь уголовного прошлого. Также потребуется наличие международного страхового медицинского полиса, нормальной деловой и личной репутации, а еще будущий инвестор должен предоставить доказательства легальности получения своих доходов.

Гражданство Сент-Китс за инвестиции – выгодное вложение средств

Помимо перечисленных преимуществ статуса гражданина карибского государства, зарубежный инвестор получает возможность получать стабильный доход от финансовых вложений в туристический сектор страны. В списке объектов, подлежащих инвестированию по программе предоставления иностранцам гражданства Сент-Китс и Невис, числятся гостиничные комплексы, курортные городки, отели и пр. – заказчиками выступают знаменитые гостиничные бренды, которые разрабатывают и ведут эти проекты.

Доходность по недвижимости на Сент-Китс считается одной из самых высоких в регионе, поэтому и сдача собственной недвижимости в управление, и продажа объекта принесет несомненную прибыль.

Кроме того, инвестор получает право отдыхать в собственной вилле туристического комплекса в течение оговоренного срока с семьей – а что может быть лучше отдыха на Карибах в роскошном особняке?

Более подробно как купить гражданство Сент-Китс за инвестиции проконсультирует компания Мигр Груп.