Основные сорта тюльпанов: коротко о главном

Возможно ли представить праздник без цветочного букета? Не думаю.

 Однако, люди зачастую сталкиваются с проблемой непонимания, какую же цветочную композицию выбрать. Одним из самых популярных и красивых цветов является тюльпан. В этой статье мы расскажем про его основные разновидности, возможно, это поможет вам разобраться в многообразии этого чудесного растения. Доставку цветов Мегацвет24 можно оформить по ссылке. 

Самые популярные сорта тюльпанов

По данным Голландской ассоциации по луковичным культурам, существует примерно три тысячи сортов тюльпанов. Среди этого многообразия, хочется выделить основные и самые популярные сорта:

1. Prins Carnaval является простым ранним сортом тюльпанов. Визуально он напоминает языки пламени, выглядит в виде желтых заостренных лепестков, на которых имеются красные полосы;
2. Кремовый сорт Verona относится к махровых ранним сортам тюльпанов. Основная характеристика – размер бутона равен десяти сантиметров в диаметре, напоминает пион, отсюда и название махровых тюльпанов – пионовидные (используется в простонародье, но не в официальной классификации);
3. Дарвиновский гибрид под названием Ad Rem – настоящее воплощение цветочной элегантности, имеющее форму плотного и едва распускающегося бутона;
4. Солнечные желтые тюльпаны сорта Strong Gold – настоящая классика. Бутоны принимают форму бокала, медленно раскрываются в срезке;
5. Знали ли вы, что тюльпаны красных и желтых цветов имеют запах чайной розы? Так вот, сорта лилиецветного класса Ballerina, лаконичные и благородные, подтверждают это;
6. Особенностью зеленоцветковых видов тюльпанов заключается в том, что на задней части лепестков можно наблюдать зеленую полову. Сорт China Tow поражает своими розово-зелеными лепестками, а также листьями с белой каймой.

Необычные тюльпаны

Сейчас мы кратко пробежимся по самым необычным тюльпанам. Например, черные тюльпаны – это трехсотлетний труд селекционеров. Сейчас выделяются, как минимум, четыре сорта таких тюльпанов - Black Beauty и Queen of Night, «Триумф» Ronaldo и бахромчатый Black Jewel. Черные тюльпаны – это все-таки одно название, так как при солнечном освещение будет заметен темно-бордовый оттенок.

Селекционеры еще не смогли создать голубые и синие тюльпаны. Если вы заметили, что название сорта содержит подобные оттенки, то знайте, что лепестки растения будут иметь сиреневый или фиолетовый оттенок с едка заметным голубым отливом, как у тюльпанов сорта Blue Diamond.

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