Преимущества шнековых соковыжималок

Свежевыжатый сок – это натуральный продукт, который можно получить путем выжимая мякоти фрукта или овоща.

 В век цифровых технологий, человек может получить свежевыжатый сок, не выходя из дома. В этой статье мы поговорим про шнековые соковыжималки и их плюсы. Ознакомиться с рейтингом шнековых соковыжималок вы сможете на сайте.

Преимущества шнековых соковыжималок

Шнековая технология отжима – это безопасно, ведь сок получается без окисления и нагрева. К основным плюсам можно отнести следующие моменты:

1. Технология отжима. Отжимается продукт на низких оборотах устройства, при этом, не теряется его производственная способность. Если сравнивать шнековую и центрифужную соковыжималку, то мы заметим, что при последнем способе отжима теряются полезные свойства сока за счет процесса нагревания. Шнековые же соковыжималки отжимают медленнее, поэтому сок не отслаивается и не окисляется, энзимы сохраняются.
2. Превосходная степень отжима – на выходе получается сухой жмых;
3. Книверсальность использования. Шнековая соковыжималка – это универсальный способ получения сока практически из любого фрукта, овоща, ягоды или зелени. При этом, вы сможете получить молоко из кокоса, ореха или сои;
4. Простая эксплуатация – ее легко мыть, собирать и разбирать;
5. Уровень шума. Шнековая соковыжималка отличается низким уровнем шума – всего лишь сорок децибел. Вы сможете получить свежевыжатый сок без причинения неудобств окружающим людям.

Качество сока из шнековой выжималки

1. Сок не расслаивается и не окисляется – не теряются полезные свойства;
2. Сок выглядит эстетически привлекательно, то есть без пены и осадка;
3. За счет того, что шнековая соковыжималка подразумевает холодный отжим, сок, полученный таким способом, может храниться в холодильнике в закрытой таре до семидесяти двух часов, не теряя свою пищевую ценность. Это удобно, ведь в любой момент сок можно взять с собой в поездку, на учебу, на работу или в путешествие, и он гарантийно не испортиться за двенадцать часов.
 

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