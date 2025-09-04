СМИ: у «коалиции желающих» есть три варианта отправки войск на Украину

15:04 4.09.2025

«Коалиция желающих», куда входят европейские союзники Киева, обсуждает возможные сценарии военной миссии на Украине после заключения мирного соглашения с Россией, пишут «Ведомости» со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel.

По данным издания, на секретных встречах рассматривались разные подходы, однако единого мнения о том, сколько солдат каждая страна готова выделить, пока нет. Со стороны Германии было заявлено лишь об общей готовности участвовать в миссии без конкретных цифр.

Первый вариант предполагает миссию наблюдателей, которые должны будут следить за выполнением мирного соглашения. Однако такой сценарий считается маловероятным, поскольку он не обеспечивает Украине никаких гарантий безопасности, пишет издание.

Более реалистичным выглядит второй вариант – масштабная программа обучения украинских солдат при участии западных военных. Предполагается, что тренировочные лагеря будут расположены далеко от линии фронта, а для реализации миссии могут потребоваться десятки тысяч военнослужащих. Германия, по данным издания, уже сейчас готова наращивать масштабы подготовки: число украинских новобранцев можно увеличить с нынешних 90 000 до 150 000 в год.

Третий вариант связан с полномасштабным обеспечением безопасности линии фронта. Он требует отправки более 150 000 солдат в составе хорошо оснащенных боевых подразделений с прикрытием с воздуха. Этот сценарий эксперты называют нереалистичным даже для таких стран, как Франция и Великобритания.

Несмотря на это президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские союзники готовы предоставить Украине гарантии безопасности сразу после подписания мирного соглашения. По его словам, подготовленные документы уже согласованы на уровне министров обороны и в ближайшее время будут вынесены на политическое одобрение.