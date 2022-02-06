Редактирование текста: виды и характерные особенности

20:55 6.02.2022

Редактирование текста представляет собой совершенствование содержания и формы контента.

Оно подразумевает устранение смысловых ошибок, тщательную проверку фактов, кропотливую работу над композицией рукописи.

Что означает понятие «редактирование»

Определение «редактирование» достаточно многогранно. Оно предусматривает, прежде всего, оценку стилистики контента. Например, при работе над материалом научного формата совершенно неуместны перечисленные ниже действия:

употребление эмоционально-оценочных слов, разговорной лексики;

смешение стилей.

Редактирование текста – это и работа по устранению из материала клише, разговорных слов, канцеляризмов. При их обилии текст литературного произведения может стать подобием выдержки из научной диссертации или фрагмента бытового разговора.

Основные критерии хорошего текста

Хороший текст должен отвечать указанным требованиям:

достоверность изложенной в материале информации;

грамотность;

благозвучие.

Хорошо написанный контент, как правило, отличается лаконичностью, ёмкостью. Такие материалы по праву называют «кладезем полезной информации». Начинающему автору важно избегать употребления пустых, ничего не значащих фраз, канцеляризмов и т. д.

Виды редактирования

Существуют три основные вида редактирования (научное, техническое, литературное).

Литературное редактирование

Литературное редактирование – многогранная деятельность, к которой относятся следующие действия:

оценка темы;

литературная проработка материала;

определение того, насколько полно отражены в материале соответствующие факты и события.

Литературная проработка текста предусматривает оценку объёма и структуры контента, характера изложения материала. При этом специалист уделяет особое внимание наличии повторений, сложных лексических конструкций и т. д. Основам грамматико-стилистической правки текстовых файлов посвящено пособие И. Былинского и Д. Э. Розенталя «Литературное редактирование».

Научное редактирование

В процессе своей деятельности редактор проверяет достоверность приведённых в тексте фактов. Он внимательно изучает нужные чертежи, сверяет упомянутые автором цитаты с их первоисточниками и т. д.

Научному редактору нужно иметь высокий уровень интеллекта, позволяющий ему максимально точно передавать нужную информацию. Кроме того, специалист должен быть отлично осведомлён о последних достижениях отечественных и зарубежных учёных. Больше значение имеет также хорошее владение основными методами научного редактирования рукописей.

Техническое редактирование

Такой специалист отлично знаком с технологией полиграфического производства. В обязанности технического редактора входят:

контроль за выполнением типографией художественно-оформительских требований конкретного издательства;

тщательное изучение подлинников авторских иллюстраций (для того, чтобы установить их пригодность к дальнейшему использованию);

подготовка к печати обложки книги. Эта работу специалист осуществляет совместно с художественным редактором.

Процесс редактирования контента предусматривает нахождение типичных лексических ошибок. К примеру, в детском произведении неуместны сложные термины, не понятные ребёнку. В художественных произведениях для взрослых неприемлемы нелитературные формы слов, неправильно построенные предложения и т. д.

Наиболее популярные виды ошибок в текстах

К основным категориям ошибок, которые допускаются авторами при написании текстов, принадлежат:

орфографические;

логические;

синтаксические;

лексические.

Лексические

Основные причины появления лексических ошибок:

языковая небрежность;

неправильное использование слов, смысл которых не должен изменяться (фразеологизмов, крылатых выражений);

перенасыщение текста специальной лексикой.

Несколько ошибок в употреблении фразеологизмов:

У меня отлегло на сердце (вместо «отлегло от сердца»). Прям душа кровью обливается (как ошибочное употребление фразеологического оборота «сердце кровью обливается»). Голова старика была убелена сединой (вместо «убелена сединами»).

Орфографические

Самые распространённые орфографические ошибки:

«руссификатор» (вместо «русификатор»);

«агенство» (а не правильный вариант этого слова – «агентство»);

«Тайланд» (вместо «Таиланд»).

Обратите внимание! Довольно часто встречается и неправильное употребление слов «также», «вообще», «в общем».

Синтаксические

Такие ошибки могут подразумевать:

нарушение правил согласования слов;

незнании правил употребления причастных и деепричастных оборотов.

Ещё одна распространённая ошибка заключается в нарушении связи между сказуемым и подлежащим. Она приведена в следующем примере: «Но не властна над ней ни болезнь, ни годы».

Логические

Часто встречающаяся логическая ошибка – неверное установление причинно-следственных связей. Такой недочёт можно увидеть в предложении: «Большинство процессов на предприятии механизировано, но его сотрудники работают в жёстких условиях». В этом предложении причина и следствие противоречат друг другу.

Этапы редактирования

Редактура текста включает в себя несколько основных этапов. На первом из них осуществляется знакомство с материалом. В данный период определяются основные задачи редактирования. Специалист акцентирует внимание на главных достоинствах и недостатках рукописи.

Впоследствии принимается решение о дальнейшей судьбе материала. При этом возможно несколько вариантов развития событий:

возвращение материала на доработку. При этом редактор даёт подробные замечания, которые касаются работы над авторским стилем;

принятие рукописи в работу.

На втором этапе редактуры осуществляется детальный анализ художественного произведения. Специалистом определяется объём правок, которые необходимо внести в материал.

Третий этап работы над контентом – правка текста. Степень вмешательства редактора индивидуальна. Она зависит, прежде всего, от глубины проработки художественного произведения автором.

Виды редакторских правок

Качественно отредактировать текст – значит, добиться ясности и чёткости формулировок, устранить стилистические погрешности. Нужно бороться и с такой проблемой, как «шероховатость» стиля.

Правки-вычитки

Основная цель правки-вычитки – сравнение материала с более совершенным оригиналом. Она применяется при редактировании литературных произведений, исторических документов, официальных докладов, договоров.

Правка-сокращение

Цель редактирования на этом этапе – сокращение материала без ущерба для его содержания. Контент должен соответствовать определённым задачам, стоящим перед издательством. К сокращению объёма материала принято при издании публицистических, научно-популярных работ, рассчитанных на запросы конкретной аудитории (студенты, дети и т. д.).

Стоит устранить из материала ненужные подробности, множество однотипных примеров. Благодаря составлению подробного плана редактирования текста достигается более чёткое композиционное построение.

Правка-обработка

Отредактировать текст – значит, устранить неудачные обороты, придать логичность повествованию произведения. При этом правка-обработка предусматривает сохранение особенностей слога автора. Каждое изменение – результат глубокого анализа текста, следовательно, такое редактирование должно быть логически обосновано.

Правки-переделки

Такая техника редактирования востребована преимущественно при работе с материалами авторами, плохо владеющими литературным языком. Она может применяться при издании статей, мемуаров. При этом подобная редакционная правка подразумевает сохранение авторской стилистики.

Корректура текста

Корректура текста представляет собой устранение опечаток, типографических, пунктуационных, орфографических ошибок. Латинское слово «corrector» в переводе на русский язык означает «исправитель».

Специалисту, который по роду деятельности корректирует текстовые файлы, довольно часто приходиться вносить синтаксические исправления. В частности, к одной из наиболее распространённых ошибок относится некорректное употребление деепричастных и причастных оборотов.

Обратите внимание! Существуют разные виды корректуры. Она может быть издательской, типографской.

Несколько приёмов редактирования текста

Процедура редактирования текста подразумевает соблюдение указанных ниже рекомендаций:

замену длинных слов («специализированный», «широкомасштабный», «узкопрофильный» и т. д.);

удаление слов-усилителей. Они придают написанному определённую эмоциональную окраску, но при этом не несут особого смысла (в качестве примера стоит привести слово «беспрецедентный»);

замена активного залога пассивным;

дробление громоздких предложений на более короткие.

Исправление ошибок в тексте подразумевает и устранение лишних наречий. Такие слова зачастую дублируют смысл глагола. Процесс внесения изменений в текст сопровождается избавлением от подобных лексических повторов.

Cервисы, которые помогают в редактировании текста

Есть множество сервисов, с помощью которых процесс редактирования контента существенно упрощается. Их использование помогает увидеть массу досадных ошибок.

TopWriter. Этот сервис предназначен для сравнения двух разных текстовых файлов. Plainrussian.ru. Основной критерий для оценки контента по этому сервису – его читабельность. Content Watch. На этом сайте осуществляется быстрая проверка уникальности текстовых материалов. Грамота.ру. На этом интернет-ресурсе легко проверить правильность написания нужного слова (стоит воспользоваться ссылкой – gramota.ru/slovari/dic/). Использование популярного информационного портала позволяет повысить собственную грамотность, получить массу ценных советов. Загляните в соответствующие словари («Говорим правильно», («Русский устный»), чтобы прояснить собственные сомнения. Advego. На этом сайте имеется быстрая онлайн-проверка орфографии. Краткая инструкция по работе с сервисом приведена по ссылке: advego.com/text/; Главред. На этом сайте предусмотрена всесторонняя проверка текстового файла. Это означает, что на данном интернет-ресурсе можно оценить читабельность контента, обнаружить множество недочётов (в частности, повторы, употребление слов-паразитов). Turgenev.ashmanov.com. Этот интернет-сервис помогает убрать из текста канцеляризмы, СЕО-штампы и т. д. Его применение упрощает самостоятельную стилистическую правку материала. Text.ru. Это довольно популярный сервис для проверки орфографии, уникальности текстовых файлов.

Не стоит недооценивать и возможности приложения MS Word. Этот текстовый редактор также помогает исправить множество недочётов (те ошибки, которые были допущены в процессе печати материала, выделяются красными подчёркиваниями).

Правильное форматирования абзацев в текстовом файле с помощью приложения MS Word сделать предельно легко. Это поможет разделить объёмный материал на небольшие фрагменты (без изменения его смысловой нагрузки). Без правильного форматирования текст выглядел бы слишком громоздким, сложным для восприятия массовой аудитории.