Как вывести товар в Wildberries в ТОП?
Для того, чтобы реально зарабатывать на ней, нужно не только отгрузить товары на склад и продавать, необходимо использовать определенные seo-инструменты. В этой статье мы поговорим, как вывести в топ товар на вайлдберриз.
Выдача в ТОП товара на Wildberries
Для того, чтобы ваша продукция была на высших позициях в поисковике, нужно учитывать такие характеристики:
- качеcтвенно оформленный аккаунт;
- количество продаж в рублях текущего товара за последние шестьдесят дней;
- количество и качество отзывов и оценок, минимальное количество возвратов;
- CTR - количество кликов на главные фото по отношению к показам товаров;
- конверсия карточки товара (отношение количества заказов к числу просмотров);
- географическое расположение друг относительно друга фактического товара и покупателя (как далеко ближайший склад Wildberries до покупателя);
- цена товара и размер скидки.
Что делать для того, чтобы вывести товар в ТОП?
Каждому продавцы желательно знать, что нужно делать для повышения продаж. Каким бы прекрасным не был ваш товар, этого недостаточно для его реализации. Покупатели обращают внимание на аккаунт, на качество карточек и так далее. Ниже приведем советы, следуя которым, вы точно выведете товар в ТОП.
1. Необходимо увеличивать конверсию карточки. Карточка – это своего рода, портфолио товара, в котором нужно писать от и до про товар. Как показывает практика, больше информации – меньше вопросов, меньше вопросов – быстрее купят товар;
2. Следите за актуальностью и популярностью ваших товаров. Такие вещи, актуальны, следственно, они принесут вам больше чистой прибыли. Убирайте неликвид, оставляйте модные бренды;
3. Положительные отзывы – гарантия вашего топа на маркетплейсе. Чем меньше у покупателей возвратов вашего товара, тем больше вероятность его вывести в ТОП поиска.
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