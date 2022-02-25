Как вывести товар в Wildberries в ТОП?

15:57 25.02.2022

Wildberries – активно развивающаяся площадка, конкуренция на которой растет каждый день.

Для того, чтобы реально зарабатывать на ней, нужно не только отгрузить товары на склад и продавать, необходимо использовать определенные seo-инструменты. В этой статье мы поговорим, как вывести в топ товар на вайлдберриз.

Выдача в ТОП товара на Wildberries

Для того, чтобы ваша продукция была на высших позициях в поисковике, нужно учитывать такие характеристики:

качеcтвенно оформленный аккаунт;

количество продаж в рублях текущего товара за последние шестьдесят дней;

количество и качество отзывов и оценок, минимальное количество возвратов;

CTR - количество кликов на главные фото по отношению к показам товаров;

конверсия карточки товара (отношение количества заказов к числу просмотров);

географическое расположение друг относительно друга фактического товара и покупателя (как далеко ближайший склад Wildberries до покупателя);

цена товара и размер скидки.

Что делать для того, чтобы вывести товар в ТОП?

Каждому продавцы желательно знать, что нужно делать для повышения продаж. Каким бы прекрасным не был ваш товар, этого недостаточно для его реализации. Покупатели обращают внимание на аккаунт, на качество карточек и так далее. Ниже приведем советы, следуя которым, вы точно выведете товар в ТОП.

1. Необходимо увеличивать конверсию карточки. Карточка – это своего рода, портфолио товара, в котором нужно писать от и до про товар. Как показывает практика, больше информации – меньше вопросов, меньше вопросов – быстрее купят товар;

2. Следите за актуальностью и популярностью ваших товаров. Такие вещи, актуальны, следственно, они принесут вам больше чистой прибыли. Убирайте неликвид, оставляйте модные бренды;

3. Положительные отзывы – гарантия вашего топа на маркетплейсе. Чем меньше у покупателей возвратов вашего товара, тем больше вероятность его вывести в ТОП поиска.

