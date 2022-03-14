Зачем нужен дизайн интерьера?

19:13 14.03.2022

Каждому человеку хочется жить в комфорте и безопасности.

Особенную роль в создании атмосферы квартиры играет дизайнерский ремонт. В этой статье мы поговорим, почему важен дизайн интерьера.

Что такое дизайн интерьера?

Под этим термином понимается процесс проектирования внутреннего убранства жилого или нежилого помещения для того, чтобы создать эргономичную и эстетически приятную среду. Дизайнеры занимаются данной деятельностью, в их работу входит:

1. Разработка концепции;

2. Создание планировочного решения;

3. Создание чертежей;

4. 3D-визуализация;

5. Подбор материалов для отделки;

6. Подбор мебели и сантехнического оборудования;

7. Декорирование пространства.

Дизайнеры в индивидуальном порядке создают эскизы и варианты планировок и декора для каждого клиента, поэтому такая работа является по истине уникальной.



Преимущества работы с дизайнером

Работая с профессиональными дизайнерами, клиент получает:

1. Качественный продукт, ведь специалисты имеют опыт и знание своего дела. Такой подход минимизирует ошибки и неточности, соответственно, минимизирует возникновение непредвиденных расходов на их исправление.

2. Экономию времени. Разработка 3D-чертежей позволяет наглядно увидеть готовый продукт;

3. Вариативность решений. Профессиональные дизайнеры предлагают клиенту разные варианты интерьера. Вы сможете подобрать не только цветовую гамму, но и мебель/расходные материалы по вкусу. Также, специалисты прекрасно разбираются в модных тенденциях, поэтому они смогут посоветовать актуальный дизайн. Некоторым людям нравится комбинировать стили, но не у каждого искусно получается это делать. Дизайнеры долгие годы учатся сочетать несочетаемое так, чтобы это выглядело сочно и вкусно.

4. Готовый проект. В задачу дизайнеров интерьера входит создание дизайн-проекта. В нем прописаны не только данные о материалах, но и сроки выполнения работы.

5. Связи. Фирмы, которые занимаются дизайном интерьеров, имеют контакты поставщиков-магазинов, где можно найти качественную мебель.

