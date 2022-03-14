Зачем нужен дизайн интерьера?
Особенную роль в создании атмосферы квартиры играет дизайнерский ремонт. В этой статье мы поговорим, почему важен дизайн интерьера.
Что такое дизайн интерьера?
Под этим термином понимается процесс проектирования внутреннего убранства жилого или нежилого помещения для того, чтобы создать эргономичную и эстетически приятную среду. Дизайнеры занимаются данной деятельностью, в их работу входит:
1. Разработка концепции;
2. Создание планировочного решения;
3. Создание чертежей;
4. 3D-визуализация;
5. Подбор материалов для отделки;
6. Подбор мебели и сантехнического оборудования;
7. Декорирование пространства.
Дизайнеры в индивидуальном порядке создают эскизы и варианты планировок и декора для каждого клиента, поэтому такая работа является по истине уникальной.
Преимущества работы с дизайнером
Работая с профессиональными дизайнерами, клиент получает:
1. Качественный продукт, ведь специалисты имеют опыт и знание своего дела. Такой подход минимизирует ошибки и неточности, соответственно, минимизирует возникновение непредвиденных расходов на их исправление.
2. Экономию времени. Разработка 3D-чертежей позволяет наглядно увидеть готовый продукт;
3. Вариативность решений. Профессиональные дизайнеры предлагают клиенту разные варианты интерьера. Вы сможете подобрать не только цветовую гамму, но и мебель/расходные материалы по вкусу. Также, специалисты прекрасно разбираются в модных тенденциях, поэтому они смогут посоветовать актуальный дизайн. Некоторым людям нравится комбинировать стили, но не у каждого искусно получается это делать. Дизайнеры долгие годы учатся сочетать несочетаемое так, чтобы это выглядело сочно и вкусно.
4. Готовый проект. В задачу дизайнеров интерьера входит создание дизайн-проекта. В нем прописаны не только данные о материалах, но и сроки выполнения работы.
5. Связи. Фирмы, которые занимаются дизайном интерьеров, имеют контакты поставщиков-магазинов, где можно найти качественную мебель.
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