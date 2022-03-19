Российский аналог Инстаграм начал работу

Первый шаг к началу использования сервиса – создание личного или рабочего аккаунта. После регистрации открывается доступ к профилю, возможностям загружать фотографии, видео и истории, просматривать популярные и актуальные публикации других пользователей.

 

Знакомьтесь, СВЕТАГРАМ – российский аналог Инстаграм!

Начал работу и уже набирает популярность российский аналог Инстаграм – СВЕТАГРАМ!

 

В Светаграм-ленте отображаются новые записи друзей и рекомендации, подобранные программой оценивающей интересы и предпочтения каждого участника соцсети!

Вкладка «Ух ты!» - это полноценный аналог иностранных сервисов, таких как TikTok и Reels, который включает в себя популярные публикации с огромным количеством просмотров. Так, данный инструмент помогает аккаунту занять топовые позиции и позволяет добиться внимания целевой аудитории, чтобы привлечь новых подписчиков к вашей ленте. СВЕТАГРАМ – инновационный сервис, которому нет аналогов в Российской Федерации. На этой платформе регистрируются и создают аккаунты узнаваемые блогеры, ТикТокеры и знаменитости из разных креативных индустрий, ведь каждый желает стать частью нового глобального проекта.

СВЕТАГРАМ – инновационный продукт, аналогов которому на территории Российской Федерации не существует!

На платформе уже заводят аккаунты топовые блогеры, знаменитости и ТикТокеры! Каждый хочет первым стать частью нового глобального проекта!

С момента блокировки Инстаграм ведущие СММ агентства находились в ожидании появления российских функциональных новинок, и теперь такой продукт у них есть! Создатели СВЕТАГРАМА открыты для сотрудничества, зная потребности пользователей и благодаря обратной связи, создатели стараются максимально быстро реагировать на просьбы добавить новый функционал к сервису ведб цель не только создать то, к чему все уже привыкли, но и сделать гораздо лучше. Ведущие СММ агенства дожидались времени появления инновационных, многофункциональных российских новинок, причиной ожидания которых послужила блокировка сети Инстаграм на территории России, и они теперь тоже рады тому, что появилось решение.

Сервис уже работает в штатном режиме по адресу svetagram.ru. Завести аккаунт можно прямо сейчас!

В ближайшее время Светаграм станет доступен в качестве приложения для Android и iOS.

Основной девиз разработчиков: «Не теряйте друзей и интересные аккаунты! Побольше «света» Вам!».

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