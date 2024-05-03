Изготовление мебели на заказ: преимущества и этапы

11:03 3.05.2024

Без корпусной и встроенной мебели не обходится ни один интерьер дома или квартиры.

Комоды, гардеробные, стенки, шкафы и другие предметы меблировки стандартных размеров сложно вписать в дизайнерское пространство комнат. Поэтому для оформления своих интерьеров многие выбирают изготовление мебели на заказ. Это возможность получить эстетичные предметы по индивидуальным размерам с учетом ваших пожеланий. В компании “МебЭстет” https://meb-estet.ru/ изготовление мебели на заказ в премиальном и среднем ценовом сегменте осуществляется в сжатые сроки.

Преимущества изготовления предметов меблировки на заказ



Встроенная или корпусная мебель на заказ изготавливается по заранее снятым меркам. Дизайн-проект разрабатывается с учетом интересов клиента. К плюсам изготовления мебели относятся:

тщательная проработка каждой детали — производитель использует персональный подход к заказчику, рассматривает все его требования и принимает их во внимание. Учитываются функциональность помещения, особенности интерьера, свободное пространство;

максимальное удобство — каждый элемент продуман до мелочей, чтобы мебель оставалась комфортной на протяжении длительного срока эксплуатации;

соответствие техническим, стилистическим и международным стандартам — гарантия надежности, долговечности и отличного качества;

возможность выбора цветовой палитры, размеров, материалов, соответствующих стилистике помещения — для максимально эффективного использования вверенного пространства;

привлекательные расценки — за счет применения собственных производственных мощностей.



Разработка единого стиля для всех комнат — ключевое преимущество изготовления мебели на заказ. Предусмотрена комплексная меблировка помещений.

Этапы изготовления на заказ



После консультации выполняются замеры помещения. Проводится бесплатный дистанционный расчет проекта. Дизайнер подбирает оптимальные варианты для комплексной меблировки квартиры или дома, обустройства одной или нескольких комнат. Затем специалист предлагает трехмерный эскиз и готовит итоговое коммерческое предложение. На следующем этапе осуществляется изготовление мебели с применением качественных материалов и долговечной фурнитуры. Сроки определяются индивидуально. Доставка и установка мебели осуществляются в удобное для клиента время. Изготовление на заказ — возможность воплотить в жизнь пожелания к интерьеру гостиной, спальни, детской, столовой.