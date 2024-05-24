Как выбрать шкаф в квартиру

11:57 24.05.2024

Шкафы — эстетичные и функциональные предметы меблировки, которые занимают центральное место.

Они должны вписываться в интерьер, соответствовать дизайну помещений, оставаться вместительными, но не занимать большое пространство. Шкафы для разных комнат подбираются в магазинах или изготавливаются на заказ. Второй вариант подходит самым взыскательным клиентам. Шкафы на заказ — воплощение индивидуальных пожеланий.

Особенности выбора шкафов: все критерии и виды



Перед заказом шкафа нужно определиться с его размерами, назначением. Эту мебель устанавливают в гостиной, спальне, прихожей, детской и других комнатах. Заказчик должен оценить площадь помещения и остановиться на малогабаритном или классическом варианте. Одним нужно сэкономить площадь, а другим — хочется роскоши и вензелей. Выбор шкафа зависит от того, в какую комнату вы планируете его поставить, достаточно ли места для конструкции. Выделяют следующие модификации:

● корпусные и встроенные — первые имеют полноценный каркас, а вторые — монтируются в проемы, специально выделенные ниши;

● П-образные, угловые и линейные — популярны варианты с закрытыми и открытыми полками, отсеками. Угловые модели легко размещаются в выделенном для них пространстве и не занимают много места. Они подходят для установки в небольших комнатах.

Шкафы с распашными дверцами — классические модели. Но вы можете выбрать и конфигурации с раздвижной фурнитурой. При заказе учитывают ее качество, долговечность. Выделим и другие критерии:

● материал изготовления — ламинированные плиты, массив дерева и шпон, МДФ. Стекла и зеркала обычно используются для вставок и монтажа полок;

● наполнение — количество полок, вешалок, крючков, штанг для комфортного хранения вещей;

● декор, цветовая палитра.

Оригинальные шкафы не найти в магазине — они создаются на заказ. Сначала разрабатывается дизайн-проект, подбираются материалы, с клиентом обсуждаются все детали, включая материалы, фурнитуру, цвета и варианты отделки. Покупка готового шкафа — не лучший вариант, если вам нужно эргономично разместить его в пространстве, сэкономить место. Лучше заказать мебель у производителя и получить идеальное решение — вместительное и привлекательное. Шкафы можно органично вписать в любую комнату, но с учетом ее площади, дизайнерского оформления. Они изготавливаются по всем стандартам качества.

