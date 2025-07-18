Звёздный косметолог Лидия Галиченко рассказала секреты идеальной кожи: от домашних средств до профессиональных процедур

21:35 18.07.2025

Лидия Петровна Галиченко – врач-дерматокосметолог с опытом работы более 48-ми лет рассказала, как ухаживать за кожей, чтобы добиться видимых результатов и продлить молодость.

Лидия Петровна Галиченко – врач-дерматокосметолог с опытом работы более 48-ми лет. Она является научным сотрудником Института пластической хирургии и косметологии, регулярно участвует в российских и международных медицинских форумах. За вклад в развитие отечественной медицины Лидия Петровна была награждена Министерством здравоохранения РФ медалью "За заслуги перед отечественным здравоохранением".

Ухаживать за кожей нужно, даже если у неё нет выраженных проблем: покраснений, расширенных пор или сухости. Это необходимо, чтобы сформировать привычку и продлить молодость кожи. Ведь старение — естественный процесс, и в один момент прежде не требующая ухода кожа "заявит" о себе в любом случае.

Качественно ухаживать за кожей можно и дома: главное, соблюдать простые правила и понимать особенности своего типа кожи.

Домашние средства для ухода за кожей

Начнём с домашнего ухода, который, в идеале, должен стать ежедневным ритуалом. Основное правило — регулярность и системность. Эти привычки закладывают фундамент здоровой и сияющей кожи и при этом не требуют дорогостоящих продуктов.

Поначалу будет непросто и, возможно, захочется пропустить какой-то этап или быстро умыться перед сном, чтобы не тратить время. Иногда так делать вполне допустимо, но не стоит заниматься этим на постоянной основе. Сияющая кожа — та, о которой заботятся.

Рекомендации Лидии Галиченко по ежедневному поэтапному уходу:

Очищение. Очищать кожу нужно дважды в день: утром — от продуктов обмена и ночной секреции сальных желёз, вечером — от загрязнений, макияжа и пыли. Лучше использовать мягкие пенки, муссы или гели, соответствующие типу кожи.

Тонизирование. Тоники без спирта восстанавливают pH-баланс кожи и подготавливают её к следующему этапу — увлажнению. Это важный, но часто игнорируемый шаг.

Увлажнение и питание. Даже жирной коже требуется увлажнение. Для этого подойдут лёгкие флюиды или сыворотки. Для сухой — более плотные кремы на основе церамидов и гиалуроновой кислоты.

Солнцезащита. Защита от ультрафиолета — основа профилактики фотостарения. SPF-фильтр должен использоваться ежедневно, даже в пасмурную погоду и в зимнее время.

Маски и скрабы. Домашние средства можно использовать 1–2 раза в неделю. Но важно не переусердствовать: слишком частое применение скрабов может повредить кожный барьер. Выбирайте мягкие скрабы, которые не натирают кожу до скрипа.

Лидия Галиченко также рекомендует периодически пересматривать домашний уход в зависимости от времени года, возраста и состояния кожи, чтобы всегда обеспечивать коже подходящее "питание".

Профессиональные процедуры для идеальной кожи

Домашний уход — это поддержание здоровья кожи, когда с ней всё в порядке. Если есть выраженные эстетические недостатки, возрастные изменения или хронические кожные проблемы — нужна консультация врача-дерматолога.

Популярные процедуры — небольшой обзор:

Химические пилинги. Отшелушивают мёртвые клетки, стимулируют обновление кожи. Назначаются курсами в осенне-зимний период.

Мезотерапия. Введение витаминов, аминокислот и гиалуроновой кислоты в глубокие слои кожи. Улучшает тонус, увлажнение и цвет лица.

Биоревитализация. Похожа на мезотерапию по механизму, но с более длительным эффектом. Особенно актуальна для обезвоженной кожи.

Лазерные процедуры. Эффективны при пигментации, рубцах, постакне. Подходят не всем, требуют индивидуальной оценки.

Аппаратная косметология. Ультразвук, микротоки, радиочастотный лифтинг — направлены на улучшение микроциркуляции и подтяжку кожи.

Как выбрать процедуру? Не существует универсального метода — многое зависит от возраста, типа кожи и конкретных задач. Поэтому перед началом курса необходимо проконсультироваться с врачом и пройти диагностику. Назначать себе процедуры самостоятельно нельзя: можно ухудшить состояние кожи, из-за чего лечение затянется и станет дороже.

Лидия Галиченко о косметических продуктах

Главная ошибка многих пациентов — копирование чужих схем ухода. Лидия Галиченко подчёркивает: то, что подходит одной коже, может быть абсолютно неэффективным или даже вредным для другой.

Что важно учитывать при выборе средств:

тип кожи — сухая, жирная, комбинированная, чувствительная;

наличие аллергий и хронических заболеваний;

сезон и климатические условия;

возрастные особенности.

Совет от эксперта: выбирайте средства, где чётко указана концентрация активных компонентов. Избегайте косметики с обилием ароматизаторов, спирта и силиконов: они могут спровоцировать раздражение или закупорку пор.

Также Лидия Петровна рекомендует не увлекаться слишком частой сменой средств: например, не стоит использовать разные средства каждый месяц. Стабильность ухода — один из факторов его эффективности.

Мифы об уходе за кожей

Существует ряд заблуждений, которые могут нанести вред коже. Ниже — те, которые чаще всего приходится развенчивать специалисту.

Миф 1: У жирной кожи нет нужды в увлажнении.

На самом деле обезвоженная кожа начинает вырабатывать ещё больше себума, что усиливает проблему.

Миф 2: Натуральное всегда лучше.

Домашние маски с лимоном, содой или медом могут вызвать ожоги или аллергию. Натуральное не всегда безопасно.

Миф 3: Если кожа не болит и не шелушится — всё в порядке.

Большинство проблем развиваются бессимптомно. Регулярный осмотр у косметолога — это как профилактика у стоматолога.

Миф 4: Антивозрастной уход нужен только после 40.

Согласно современной косметологии, профилактика возрастных изменений должна начинаться с 25–30 лет.

Идеальная кожа — это результат последовательного, грамотного ухода и профессионального подхода. Лидия Галиченко, опираясь на десятилетия практики и научный опыт, подчёркивает: нет универсального рецепта, но есть базовые принципы, которых нужно придерживаться каждому.

Регулярный домашний уход, индивидуальный подбор косметики, посещение косметолога — всё это инвестиции в красоту и здоровье.

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