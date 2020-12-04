Итвио – это полезная привычка, а не диета: как приложение помогает справиться с лишним весом

Хотите похудеть без диет. Узнайте, как Итвио помогает справиться с перееданием – главной причиной лишнего веса. Эта полезная привычка и реальный путь к устойчивому результату!

Бывают моменты, когда весы показывают цифры, от которых хочется отвернуться. Джинсы не сходятся, а зеркало раздражает. Да, хочется перемен, но не временных, а настоящих. Без жёстких диет, без голодовок. Только устойчивый результат. Именно тут может помочь подход, который помогает изменить мышление. Это приложение Итвио.


Почему вес не уходит


Чаще всего причина не в метаболизме или «широкой кости». Проблема в поведении. Переедание – вот что стоит за лишним весом в большинстве случаев. Неутолимый голод после стресса, привычка доедать за ребёнком, перекусы «на бегу» собираются в ежедневный калорийный переизбыток. А дальше – привычка.

Итвио помогает увидеть картину целиком. Как часто человек ест не потому, что голоден, а потому что грустно, скучно, тревожно? С помощью дневника питания и отслеживания эмоций приложение помогает вычислить эти триггеры и, главное, научиться с ними справляться.


Но чтобы начать, нужно честно спросить себя: зачем мне это? Ради чего хочется сбросить вес? Ради здоровья, лёгкости, уверенности? Мотивация должна быть личной. Это якорь, который держит, когда снова тянет к холодильнику ночью.


Что делает Итвио по-настоящему полезным


Это приложение – зеркало пищевых привычек. Там, где раньше было «непонятно, откуда взялся вес», теперь всё становится на свои места. Ведь когда фиксируешь каждую «безобидную» печеньку с кофе или второй ужин после работы – иллюзии исчезают.

Итвио – это полезная привычка, часть повседневной жизни. Оно помогает исправить первопричину набора лишнего веса – переедание. Не лечит симптомы, а работает с корнем. Благодаря регулярному введению информации о питании и эмоциональном фоне, человек учится видеть повторяющиеся сценарии и менять их через осознанность.


Как говорит основатель проекта Михаил Решетник:

«Рост популярности Итвио – это сдвиг парадигмы. Люди больше не ищут волшебную таблетку. Они хотят решения, которые работают».


Кстати, начать пользоваться приложением можно прямо сейчас. Оно полностью бесплатное и доступно для скачивания как в App Store, так и в RuStore.

Не нужно оплачивать подписку, проходить платные тесты или ждать одобрения. Всё, что требуется, это установить его на телефон. Ни финансовых вложений, ни технических сложностей. Интерфейс простой и понятный даже тем, кто не дружит с гаджетами.


Так что единственное, что остаётся – это принять решение и сделать первый шаг к изменениям.


Как не сорваться и продолжить путь


Да, бывают срывы. Бывает, что вес стоит или растёт. Но важно не ругать себя, а возвращаться к привычке. Делать шаги, пусть и маленькие. Пить воду. Проходить свои 5–7 тысяч шагов. Фиксировать, что съел. Видеть картину. И поддерживать себя.

Итвио работает ещё и как сообщество. Там, где один бы сдался, в компании других становится легче идти дальше. Вместо наказания за съеденную конфету – осознанность. Вместо стыда – понимание причин. Вместо жёстких ограничений – постепенное выстраивание нового образа жизни.


И если подойти к этому, как к привычке, то и результат останется надолго. Главное – не спешить. Слушать себя. Записывать, думать, делать выводы.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© KM.RU
За чей счет банкет, товарищи? Оказывается — за наш, через квитанции ЖКХ
Жить вечно. А зачем? К разговорам о бессмертии
rawpixel.com / Freepik.com"/>
Расчеловечивание
Торжество православия или запрос на реабилитацию русского начала?
Избранное
Сборник русскоязычных металлических каверов «Gods of Metal»
Советская радиоаппаратура: взлёт и уничтожение
Премьера клипа. АРИЯ "Гордиев узел"
Конец Фильма «XXV»
Черный Лукич «Дорога жизни»
ДМЦ «Глазами красными» (интернет-сингл)
«Европейская цивилизация вообще одна из самых материально-вещественных по своей социальной сути»
«Иностранный промышленный капитал не будет создавать у нас "мировую мастерскую"»
Чайф «35 лет. Полет нормальный» (CD + флешка)
ЙОРШ «18 лет punks not dead» (винил)
«Ундервуд», 3 декабря, «Известия Hall»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации