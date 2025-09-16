Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом
Независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории признала действия Израиля в Газе геноцидом.
"Израильские власти частично уничтожили репродуктивную способность палестинцев в секторе Газа как группы, в том числе путем введения мер, направленных на предотвращение деторождения; и преднамеренно создали условия жизни, рассчитанные на физическое уничтожение палестинцев как группы, что является основными актами геноцида в Римском статуте и Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него ("Конвенция о геноциде")", — цитирует доклад комиссии РИА Новости.
Основные выводы комиссии:
- Израиль продолжает совершать геноцид в секторе Газа, его действия в отношении населения наиболее беспощадны со времен 1948 года;
- военные и политические лидеры страны, включая премьера Биньямина Нетаньяху, подстрекали к этому;
- Тель-Авив несет ответственность за неспособность предотвратить геноцид в отношении жителей анклава;
- страны обязаны использовать все инструменты, чтобы остановить действия ЦАХАЛ в Газе и на оккупированных территориях.
При этом МИД Израиля отверг доклад ООН, заявив, что он основан на "лжи ХАМАС". Также ведомство призвало распустить международную комиссию.
Комментарии читателей
"Ссылаться на дурные поступки других - умываться грязью" Ж. Ж. Руссо
Дети в Газе ни накого не нападали. Если враг определен, то убивать всех подряд это что? Уподобление дикарям, так думаю.
Ну допустим, признало , и шо ?
нападение дикарей на дикарей
Кто эти толстовцы-непротивленцы , использующие своё положение как ложный символ международной легитимности. В число членов входят Китай, Куба, Египет, Эритрея, Ливия, Мавритания, Нигерия, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия и Венесуэла.
холкост - это геноцид?