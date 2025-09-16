Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом

11:28 16.09.2025

Независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории признала действия Израиля в Газе геноцидом.

"Израильские власти частично уничтожили репродуктивную способность палестинцев в секторе Газа как группы, в том числе путем введения мер, направленных на предотвращение деторождения; и преднамеренно создали условия жизни, рассчитанные на физическое уничтожение палестинцев как группы, что является основными актами геноцида в Римском статуте и Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него ("Конвенция о геноциде")", — цитирует доклад комиссии РИА Новости.

Основные выводы комиссии:

Израиль продолжает совершать геноцид в секторе Газа, его действия в отношении населения наиболее беспощадны со времен 1948 года;

военные и политические лидеры страны, включая премьера Биньямина Нетаньяху, подстрекали к этому;

Тель-Авив несет ответственность за неспособность предотвратить геноцид в отношении жителей анклава;

страны обязаны использовать все инструменты, чтобы остановить действия ЦАХАЛ в Газе и на оккупированных территориях.

При этом МИД Израиля отверг доклад ООН, заявив, что он основан на "лжи ХАМАС". Также ведомство призвало распустить международную комиссию.