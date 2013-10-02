Планировка участка 6 соток: приводим в порядок дачу

Советы по планировке участка 6 соток: приводим его в порядок.

Планировка участка 6 соток — задача с ограничениями: площадь небольшая, а разместить хочется все. При этом территория должна выглядеть аккуратно, а не перегружено. В этом материале разбираем принципы правильной планировки небольшого пространства. Рассказываем, какие приемы упростят загородную жизнь и уход за территорией.

Проанализируйте участок

Перед тем как выбирать место для дома и огорода, важно разобраться, с чем вы имеете дело.

Кадастровый план. Получите информацию о точных границах участка, его форме и площади. Это поможет понять, где можно строить, а также избежать споров с соседями.

Схема коммуникаций. Уточните, где проходят газ, вода, электричество и канализация (как ваши, так и соседей). Обязательно отметьте точки ввода в дом, чтобы случайно не поставить строение поверх трубы или кабеля.

Красные линии и нормативы. Узнайте допустимые отступы от границ участка и соседних построек. Например, жилые постройки обычно нельзя располагать ближе чем в 3 метрах от забора.

Уклоны и перепады высот. Обратите внимание на рельеф загородного участка. Дом лучше размещать на самой высокой точке: если построить его в низине, весной подвал может регулярно затапливать.

Тип грунта. Почва на участке может отличаться по качеству. Там, где грунт более плодородный, логично разместить огород или сад — растениям будет проще прижиться.

Уровень грунтовых вод. Это важно, чтобы выбрать место для дома и понять, можно ли строить подвал. Если вода ближе 1,5 метров к поверхности, от цокольных помещений придется отказаться, иначе весной их будет затапливать. Садовые деревья в таких условиях выращивать тоже не стоит: корни быстро сгниют.

Инсоляция. Посмотрите, какие зоны участка большую часть дня находятся на солнце, а какие — в тени. Это поможет понять, где разместить грядки: большинству растений нужно не менее 6 часов солнечного света в день.

Роза ветров. Узнайте, откуда чаще всего дует ветер. Это позволит разобраться, как защитить дом и зону отдыха на даче от сквозняков.

Создайте проект

Когда данные собраны, можно переходить к проекту участка. Он поможет понять, как правильно все разместить на 6 сотках с учетом рельефа, инсоляции и нормативов. На этапе планировки можно визуализировать результат и выбрать единый стиль оформления участка. Проект поможет заранее подсчитать расходы на материалы и иметь под рукой понятный ориентир для всех этапов благоустройства.

Осваивать сложные профессиональные программы не обязательно. Есть софт, в котором легко разобраться даже без опыта. Хороший пример — Ландшафтный Дизайн 3D. Это программа с интерфейсом на русском языке, в которой можно быстро собрать детализированный проект участка. Вот чем приложение удобно:

Высокая реалистичность и гибкость. В программе можно начертить земельный участок любой формы и воссоздать реальный рельеф. Это особенно важно, если на территории есть перепады высот.

Большой каталог. В библиотеке доступны готовые дома и составные части для их сборки. Еще есть более 250 растений, беседки, заборы, садовая мебель, дорожки, водоемы и другие ландшафтные элементы. Можно загружать собственные 3D-модели.

Визуализация движения солнца. Достаточно указать географические координаты участка и выбрать время — программа покажет, как территория освещается в течение дня. Это помогает правильно разместить дом, сад и зону отдыха.

Прокладка коммуникаций. На план участка 6 соток можно нанести трассы дренажа, канализации и наружного освещения. Так проще заранее продумать технические детали и избежать переделок в процессе работ.

Проект участка с домом, парковочным местом, садом, зоной отдыха и небольшим бассейном

Проложите коммуникации

Инженерные сети часто откладывают на потом: сначала в дачном пространстве хочется заняться дорожками, газоном и растениями. Но это ошибка. Коммуникации — основа комфорта на участке, поэтому их нужно продумать еще на этапе проекта и до начала благоустройства. Иначе придется раскапывать дорожки, переносить посадки и тратить дополнительные деньги.

В первую очередь делают дренажную систему. Она отводит лишнюю воду с участка, защищает фундамент построек, корни деревьев и дорожки от подтопления. В зависимости от условий используют поверхностный дренаж — канавы для отвода воды, или глубинный — перфорированные трубы в гравийной засыпке.

Параллельно прокладывают ливневую канализацию. Она собирает дождевую воду с крыш и мощеных площадок, отводит ее в дренажный колодец или канаву. Это помогает защитить фундамент и отмостку от лишней влаги, избежать размывания газонов и клумб.

Следующий этап — водоснабжение. Здесь важно предусмотреть достаточное количество выводов заранее, чтобы каждый раз не тянуть шланги через весь участок.

Одновременно с водой проводят электричество: для уличного освещения, питания розеток, насоса для водоема или электрогриля. В это же время прокладывают канализацию: трубы от дома к септику или станции биоочистки, возможные отводы от бани или летней кухни. Чтобы не держать все в голове, коммуникации удобно заранее отметить на схеме планировки. В программе Ландшафтный Дизайн 3D есть функционал для этого.

Сделайте зонирование

Продумывая, как распланировать участок 6 соток, определитесь, какие функциональные зоны точно будут на территории. На маленькой территории каждый метр на счету, поэтому пространство легко перегрузить. Жилая зона нужна в любом случае, а остальные выбирают в зависимости от того, как вы планируете проводить время на даче. Вот какие варианты встречаются чаще всего:

Входная группа. Это первое, что вы видите, заходя на участок. Обычно сюда относят парадный вход, палисадник и парковочное место для автомобиля.

Хозяйственная зона. Сюда относят блок для инструментов и инвентаря, место для дров, компост и мусорные баки. При грамотном зонировании эту часть скрывают с помощью глухих заборов, живой изгороди или шпалер с вьющимися растениями.

Место для отдыха. Патио, место для мангала или барбекю, обеденная группа, шезлонги, терраса, беседка или пергола. Чаще всего эту зону располагают в тихом и защищенном от ветра месте. Для уединения место отдыха отделяют деревьями, кустарниками или арками с вьющимися растениями.

Сад и небольшой огород. Сюда входят грядки, красивые клумбы и миксбордеры с цветами, плодовые деревья и кустарники. Такую зону размещают в самом солнечном месте, огораживают тропинкой или шпалерой с вьющимися культурами.

Детская площадка. Включает песочницу, качели, горку и лужайку для игр. Площадку размещают так, чтобы она хорошо просматривалась из окна дома, находилась в полутени и была защищенной от сквозняков. Покрытие лучше выбирать мягкое: газон, кору или резиновую плитку.

Продумайте садовые дорожки

При обустройстве дачного участка важно продумать связь между зонами. Для этого нужны садовые дорожки. Они не только связывают ключевые зоны, но помогают логично разделить участок и задать общий стиль оформления.

Чаще всего дорожки делают мощеными — из клинкерного кирпича, брусчатки, плитки, камня или гальки. Такое покрытие остается прочным и сухим в любое время года. Кроме того, мощение фиксирует границы дорожек и не дает газону и сорнякам разрастаться там, где вы ходите каждый день.

Варианты планировки территории с тропинками добавьте на проект участка 6 соток. Основные маршруты обычно соединяют ключевые точки: например, дом с баней, огородом или зоной отдыха. Такие дорожки чаще делают прямыми. Второстепенные тропинки могут вести в глубину сада, к грядкам, цветникам или беседке. Здесь уместны плавные изгибы.

Когда схема готова, ее переносят на участок и приступают к устройству дорожек. Сначала снимают дерн и грунт на глубину 20–30 см. Затем укладывают и утрамбовывают слой щебня или гравия толщиной 10–15 см: он отвечает за дренаж. Сверху насыпают песок слоем 5–10 см, поливают водой и уплотняют. Для основных дорожек между слоями дополнительно используют геотекстиль: он мешает прорастанию сорняков и сохраняет конструкцию. По краям устанавливают бордюр, чтобы дорожка со временем не расползалась.

Продумайте озеленение

При планировании участка 6 соток продумайте схему посадки растений. Это важно, чтобы озеленение дополняло другие зоны, а не мешало им. Для небольших территорий хорошо подходят карликовые плодовые деревья, колоновидные туи, ягодные и декоративные кустарники. Цветы лучше высаживать не по одному, а группами одного вида — так они выглядят аккуратнее и создают выразительные акценты. Миксбордеры удобно размещать вдоль дорожек, забора или рядом с зоной отдыха.

На огороде хорошо приживется зелень, пряные травы и овощи для заготовок. Чтобы сэкономить пространство, используют контейнеры — их можно поставить на террасе или у дома. Стоит обратить внимание и на вертикальное озеленение.

При этом есть растения, которые на маленькой площади лучше не сажать.

Крупные деревья с раскидистой кроной. Дуб береза, сосна создают густую тень, затеняют соседние участки и имеют агрессивную корневую систему.

Кустарники с активной порослью. Облепиха сложно поддается контролю, а малина быстро расползается без ограничителей.

Растения-«захватчики». Мята, сныть, топинамбур и некоторые декоративные злаки быстро распространяются по участку. Если хочется их посадить, используйте кашпо или ограничительные контейнеры, вкопанные в землю.

Высокие растения по периметру. Подсолнухи, кукуруза и мальвы вдоль границ создают эффект глухой стены и лишнюю тень. Их лучше использовать как акцент ближе к центру участка.

Одиночные посадки разных цветов. Когда на клумбе по одному экземпляру каждого растения, возникает визуальный хаос. Проще выбрать 2–3 основных цвета и повторять их в разных зонах.

Добавьте свет и декор

На участке обычно сочетают несколько типов освещения.

Основное. Светильники вдоль тропинок и у входа на территорию. Нужно, чтобы вечером по территории было безопасно ходить.

Декоративное. Гирлянда в зоне отдыха или рядом с входной дверью.

Акценты. Фонари рядом с объектами, которые хочется подчеркнуть.

В дизайне дачного участка используют малые архитектурные формы: скамьи, небольшие пруды, садовые скульптуры. Для украшения используют перголы, арки, кашпо. Эти объекты не займут много места, но сделают участок эстетичнее.

Резюме

Чтобы разместить на небольшом участке все необходимое, важно проанализировать территорию, грамотно продумать зонирование и тропинки. Для этого перед обустройством обязательно составьте план. Сделать это можно в программе Ландшафтный Дизайн 3D. Справится даже тот, кто никогда не занимался проектированием.