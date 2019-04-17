Автобус с туристами разбился на португальском острове Мадейра

22:27

В Португалии протзошла крупная авария с участием туристического автобуса. По информации агентства Lusa со ссылкой на источник в спасательной службе, ЧП произошло на острове Мадейра, в районе Санта-Круш.

В результате ДТП 28 человек погибли, сообщает РБК со ссылкой на Diario de Noticias. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.

На первых видеокадрах с места аварии видно, что автобус упал со склона.

В настоящее время также пока неизвестно, граждане каких стран находились в автобусе. Российское посольство в Португалии проверяет были ли там наши соотечественники, сообщает "5 канал".