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На въезде в Китай у туристов будут проверять содержимое сотовых телефонов

21:36 27.05.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Генконсульство РФ в Гуанчжоу предупредило российских туристов об ужесточении контроля при въезде в Китай и призвало путешественников быть готовыми к тому, что придется показывать пограничникам содержание своих мобильных телефонов.

При въезде в Китай через Гуанчжоу, а также при транзитном путешествии через международные аэропорты этой страны миграционные власти могут проверять соответствие категорий оформленных виз реальным целям въезда. Для этого будут проводиться индивидуальные собеседования, у туристов также могут проверять содержимое мобильных телефонов, например, видео- и фотоматериалы, электронные документы, переписки в Wechat, WhatsApp, Viber и других приложениях.

В случае обнаружения компрометирующей, по мнению китайской стороны, информации, туристу могут отказать во въезде в страну, пишет "Интерфакс".

При этом, если миграционная служба найдет несоответствие визы и реальной цели въезда, туриста отправят в специальное помещение, куда запрещен доступ консульских должностных лиц или представителей авиакомпании. Питание предоставляется однократно. Человек будет содержаться там до ближайшего обратного рейса в страну прибытия.

Темы: Китай, Погранично-визовые вопросы за рубежом, Российские туристы
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