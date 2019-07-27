]]>
]]>
Главная Туризм Новости

Туристы из Китая избили гражданку России в очереди в Царском селе

14:07 27.07.2019
Царское село
Екатерининский парк. Верхняя ванна © KM.RU, Петр Андриешин

Посетительница музея-заповедника «Царское Село» в Пушкине попала в больницу после конфликта с туристами из Китая.

29-летняя женщина получила травму живота и обратилась в полицию, сообщает «Фонтанка».

Между двумя туристами из государства в Восточной Азии и гражданкой России, которые находились в очереди у входа, произошел конфликт. В ходе ссоры туристы нанесли девушке удар локтем в живот, а также повалили ее на землю, рассказали изданию во вневедомственной охране. Пострадавшую госпитализировали с закрытой тупой травмой живота.

Наряд задержал 53-летнего и 45-летнего туристов и, по информации Росгвардии, передал их сотрудникам территориального отдела полиции.

По информации «Фонтанки», в конфликте с женщиной заподозрены граждане КНР.

Как отмечает издание, музей-заповедник «Царское Село» заполонили туристы из Китая. Пушкин они называют «Городом Пу», пользуются дополнительными услугами и имеют неофициальные привилегии при посещении Екатерининского дворца.  

Темы: Санкт-Петербург, Иностранные туристы, Происшествия и несчастные случаи с туристами
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.07.2019, 16:08
Гость: Генри Киссинджер, англосакс)))

Значит заслужили такое отношение. Косоглазые чуют слабину.
27.07.2019, 15:27
Гость: Европеец

Она им наверное сказал «А чё так щуритесь, пиндосы ?»
27.07.2019, 15:20
Гость: Пуйло

Нет гаранта, нет и порядка.
Все комментарии (9)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.