Туристы из Китая избили гражданку России в очереди в Царском селе

14:07

Посетительница музея-заповедника «Царское Село» в Пушкине попала в больницу после конфликта с туристами из Китая.

29-летняя женщина получила травму живота и обратилась в полицию, сообщает «Фонтанка».

Между двумя туристами из государства в Восточной Азии и гражданкой России, которые находились в очереди у входа, произошел конфликт. В ходе ссоры туристы нанесли девушке удар локтем в живот, а также повалили ее на землю, рассказали изданию во вневедомственной охране. Пострадавшую госпитализировали с закрытой тупой травмой живота.

Наряд задержал 53-летнего и 45-летнего туристов и, по информации Росгвардии, передал их сотрудникам территориального отдела полиции.

По информации «Фонтанки», в конфликте с женщиной заподозрены граждане КНР.

Как отмечает издание, музей-заповедник «Царское Село» заполонили туристы из Китая. Пушкин они называют «Городом Пу», пользуются дополнительными услугами и имеют неофициальные привилегии при посещении Екатерининского дворца.