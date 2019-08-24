Активность троллей Навального вынудила Google закрыть отзывы о ресторане «Армения»
Одним из таких стал ресторан «Армения», расположенный на Тверской улице. Вечером 27 июля его пришлось закрыть, чтобы не подвергать клиентов угрозе, потому что участники митинга вели себя агрессивно и неадекватно.
Городские власти предъявили организаторам протестных мероприятий иски. Их общая сумма составила около 13 млн рублей. Ресторан «Армения», в свою очередь, понес убыток более чем в полмиллиона рублей. Поэтому владельцы заведения тоже предъявили иск, но в ответ пока получили лишь оскорбления и негативные отзывы от соратников Навального.
Проплаченные комментаторы блогера написали множество отзывов в соцсетях и на сайтах ресторанных сервисов. В Google, Яндекс, Facebook, TripAdvisor и 2Gis появились гневные жалобы, но они не имеют ничего общего с действительностью.
Сотрудники Навального просто пытаются обрушить рейтинг ресторана на этих платформах.
Если посмотреть отзывы месяц назад, то можно увидеть по большей части положительные оценки. Качество еды всех устраивало. Жалобы были редкими и в основном на обслуживание или долгое ожидание блюд.
На большое количество негативных отзывов обратили внимание и в TripAdvisor. Модераторы не захотели быть втянутыми в околополитические дела и заблокировали возможность писать комментарии, пока не решится история с иском. В Google тоже запретили оставлять отзывы под страницей ресторана в поисковике.
Выходит, ресторан пострадал дважды. Информационная проплаченная атака не прошла даром. Владельцам даже пришлось удалить страничку заведения в Facebook, потому что там они тоже столкнулись с атакой «троллей» Навального, который обиделся на иск.
То, что отзывы написаны не простыми людьми, можно легко доказать. Во-первых, если перейти на аккаунты тех, кто писал комментарии, можно увидеть пустые профили и подозрительную пассивность «пользователя». Настоящие комментарии всегда можно отличить от комментариев ботов по их развернутости, живости и упоминанием деталей.
Во-вторых, недавно в Марьино правоохранители нашли «фабрику троллей» Навального. Люди писали платные комментарии в соцсетях с фейковых аккаунтов. Помимо информационной «расправы» с неугодными, они призывали людей выходить на незаконные митинги, пытаясь доказать, что жизнь в России можно изменить только так.
Напомним, протестные акции были организованы соратниками Навального, которые собирались баллотироваться в Мосгордуму. Из-за большого количества бракованных подписей Соболь, Жданова, Яшина и других активистов Навального не зарегистрировали в качестве кандидатов в депутаты. После этого они начали призывать москвичей к участию в несанкционированных митингах.