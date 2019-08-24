Активность троллей Навального вынудила Google закрыть отзывы о ресторане «Армения»

15:30

Из-за незаконных акций протеста в Москве многие заведения, находящиеся в центре столицы, понесли убытки

Одним из таких стал ресторан «Армения», расположенный на Тверской улице. Вечером 27 июля его пришлось закрыть, чтобы не подвергать клиентов угрозе, потому что участники митинга вели себя агрессивно и неадекватно.

Городские власти предъявили организаторам протестных мероприятий иски. Их общая сумма составила около 13 млн рублей. Ресторан «Армения», в свою очередь, понес убыток более чем в полмиллиона рублей. Поэтому владельцы заведения тоже предъявили иск, но в ответ пока получили лишь оскорбления и негативные отзывы от соратников Навального.

Проплаченные комментаторы блогера написали множество отзывов в соцсетях и на сайтах ресторанных сервисов. В Google, Яндекс, Facebook, TripAdvisor и 2Gis появились гневные жалобы, но они не имеют ничего общего с действительностью.

Сотрудники Навального просто пытаются обрушить рейтинг ресторана на этих платформах.

Если посмотреть отзывы месяц назад, то можно увидеть по большей части положительные оценки. Качество еды всех устраивало. Жалобы были редкими и в основном на обслуживание или долгое ожидание блюд.

На большое количество негативных отзывов обратили внимание и в TripAdvisor. Модераторы не захотели быть втянутыми в околополитические дела и заблокировали возможность писать комментарии, пока не решится история с иском. В Google тоже запретили оставлять отзывы под страницей ресторана в поисковике.

Выходит, ресторан пострадал дважды. Информационная проплаченная атака не прошла даром. Владельцам даже пришлось удалить страничку заведения в Facebook, потому что там они тоже столкнулись с атакой «троллей» Навального, который обиделся на иск.

То, что отзывы написаны не простыми людьми, можно легко доказать. Во-первых, если перейти на аккаунты тех, кто писал комментарии, можно увидеть пустые профили и подозрительную пассивность «пользователя». Настоящие комментарии всегда можно отличить от комментариев ботов по их развернутости, живости и упоминанием деталей.

Во-вторых, недавно в Марьино правоохранители нашли «фабрику троллей» Навального. Люди писали платные комментарии в соцсетях с фейковых аккаунтов. Помимо информационной «расправы» с неугодными, они призывали людей выходить на незаконные митинги, пытаясь доказать, что жизнь в России можно изменить только так.

Напомним, протестные акции были организованы соратниками Навального, которые собирались баллотироваться в Мосгордуму. Из-за большого количества бракованных подписей Соболь, Жданова, Яшина и других активистов Навального не зарегистрировали в качестве кандидатов в депутаты. После этого они начали призывать москвичей к участию в несанкционированных митингах.