Преимущества и недостатки блоков из арболита по мнению экспертов и владельцев домов

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Большое количество материалов, используемых для возведения домов и других зданий, привело к тому, что неопытным покупателям часто сложно сделать выбор

Одним из «новых старых» материалов является арболит. Сейчас многие строители используют арболитовые блоки - по отзывам владельцев домов, минусов у таких изделий немного, и они перекрываются имеющимися преимуществами.

Главные плюсы использования арболита в строительстве



Название этого стройматериала происходит от французского arbre («дерево»). Основу блоков составляет щепа, для соединения которой используют воду, цемент, химические составляющие.

Нельзя путать арболит с опилкобетоном, т.к. это разные материалы. В отличие от опилок, щепа является армирующим веществом, что позволяет увеличить прочность блоков. В результате получается стройматериал, обладающий многими преимуществами.

Небольшой вес

За счет легких компонентов вес арболита небольшой, поэтому можно не делать фундамент с высокой несущей способностью - достаточно ленточного или свайного. Таким образом, удается экономить на его создании.

Куб арболита весит около 650 кг, тогда как такой же объем кирпича - примерно 2000 кг. Вес одного блока - около 20 кг.

Показатель может меняться в зависимости от типа стройматериала (конструкционный или теплоизоляционный), используемого сырья и метода изготовления.

Легко обрабатывается

Блоки распиливают простой ножовкой, хотя это удобнее и быстрее делать бензопилой. В такие стены легко забивать гвозди, закручивать саморезы.

Простота возведения стен

Поскольку блоки большие, на возведение дома из такого стройматериала требуется меньше времени, чем при использовании кирпича. Размеры газосиликатных и арболитовых блоков одинаковые, но с последними работать проще. Класть их может даже каменщик низкой квалификации.

Хорошо штукатурится

Один из плюсов материала - пористая структура, обеспечивающая его высокую адгезию со штукатурными смесями. Если формы, используемые для изготовления блоков, смазывают машинным маслом, то на последних образуется пленка, поэтому штукатурка не прилипает. В таких случаях приходится дополнительно использовать специальную сетку.

Низкая теплопроводность

В умеренном климате для создания несущих стен применяются блоки размером 500300200 мм. С учетом внешней и внутренне отделки, толщина стен становится достаточной, чтобы поддерживать в здании комфортную температуру в летнее и зимнее время. Конструкционные элементы имеют теплопроводность 0,12-0,19 Вт/(м*С), а теплоизоляционные - 0,07-0,1 Вт/(м*С).

Негорючесть

Это негорючий стройматериал. По классу огнестойкости блоки из арболита бывают:

• трудногорючими - Г1;

• трудновоспламеняемыми - В1;

• малодымообразующими -Д1.

Пластичность

Материал имеет минимальную усадку в первые месяцы после его укладки. Чаще усадочные процессы прекращаются еще на этапе созревания блоков, до начала их монтажа. После укладки в конструкцию, под весом кровли, находящихся выше элементов, размеры блоков уменьшаются всего на 0,4-0,8 %. Чтобы не было проблем с отделкой, штукатурку наносят не ранее чем через 4 месяца после создания стен.

Воздухопроницаемость

Это дышащий стройматериал, его паропроницаемость составляет 35%, что дает возможность создавать в доме комфортный микроклимат зимой и летом. В нем никогда не будет сырости.

Дешевизна материала

В связи с тем, что основу арболита составляют отходы деревообрабатывающей промышленности, цена 1 куба колеблется от 4 до 7 тыс. руб. Выбрав этот материал для строительства дома, вы сможете сэкономить на фундаменте и утеплении.

Недостатки арболита



Несмотря на большое количество преимуществ, арболит имеет ряд недостатков.

Высокое водопоглощение

Производитель указывает, что водопоглощение теплоизоляционных блоков - 85%, а конструкционных - 75%. Если на арболит лить воду, она будет просачиваться через щепу, размещенную в нем в хаотичном порядке. После прекращения поступления влаги блок быстро высыхает. Щепа и цемент имеют низкие сорбционные характеристики, поэтому такой материал чаще выбирают для строительства бань. Штукатурка и навесные фасадные системы отлично защищают такое здание от влаги.

Опасная химия в составе

При производстве блоков используют разные химические вещества, что связано с наличием в щепе сахаров, мешающих нормальной адгезии с цементом. Вместо этого древесную составляющую можно несколько месяцев высушивать.

Комплексный подход дает лучшие результаты. Снижение сахаров и минерализация помогают уменьшить водопроницаемость материала и повысить его биологическую стойкость. В состав блоков из арболита могут добавлять:

• хлорид кальция или сульфата алюминия;

• сернокислый глинозем;

• силикат-глыба;

• жидкое стекло;

• известь.

Все эти вещества не наносят вреда человеческому организму.

Слабая морозостойкость

Когда температура воздуха становится ниже/выше 0 °C, вода, попавшая в блок, будет переходить из жидкого состояния в твердое, и наоборот. Это приводит к постепенному разрушению арболита. Его морозостойкость составляет F25 - F50, и чем выше влажность, тем меньше таких циклов выдержит арболит. Для повышения морозостойкости материала надо дополнительно защищать стены от воды.

Отсутствие устойчивости к агрессивным газам

Еще один недостаток арболита в том, что он неустойчив к воздействию агрессивных газов. Это сужает сферу его применения. Из такого материала не стоит строить здания в промышленных районах города, т.к. здесь загрязненный воздух. Предприятия постоянно выбрасывают в воздух разные примеси, например SO2, SO3, HCl, H2S, Cl2, NH3, которые ускоряют разрушение арболита.

Недостаток прочности

Для создания несущих стен нельзя использовать блоки, плотность которых меньше 500 кг/м. Плотность материала замеряют, когда он окончательно утратит влагу и приобретет установившуюся массу. Плотность арболита в пределах 400-850 кг/м, что сравнимо с плотностью газобетона 300-800 кг/м, но меньше, чем у кирпича - 1550-1700 кг/м.

Существует два понятия прочности, на сжатие и на изгиб:

1. Прочность на сжатие. Показатель определяет несущую способность блоков. Класс и марка присваиваются по итогам испытаний. Плотность 450-500 кг/м соответствует классу В0,35 и марке М5, 500 - 700 кг/м- В2, М25. Материал марки М25 имеет прочность на сжатие 21-27 кгс/см2. Такие показатели позволяют использовать арболит для создания 2-3-этажных домов. Марка - усредненная величина, полученная при испытании партии изделий, а классу должны соответствовать 95% образцов с партии. Для одноэтажных зданий достаточно блоков класса В1, для 2-3 этажных зданий - В2 и В2,5.

2. Прочность на изгиб - способность изделия не давать трещину при неравномерной нагрузке, а когда она будет снята - возвращать первоначальную форму. За счет древесной составляющей арболит имеет более высокую прочность на изгиб, по сравнению с другими ячеистыми бетонами, она составляет от 0,7 до 1,0 МПа, модуль упругости блоков до 2300 МПа. Такие показатели исключают образование трещин на стенах из арболитовых блоков.

Неэстетичность материала

Стены из арболита обязательно отделывают, т.к. они не только некрасиво выглядят, но и не защищены от влаги, ветра, поэтому быстро теряют свои первоначальные характеристики и разрушаются. Можно приобрести блоки с уже готовым облицовочным слоем.

Некачественные готовые блоки

Точность размеров таких элементов ниже, чем у тех, что сделаны из газо- или пенобетона. Разница особо видна, когда материал изготавливают кустарным способом. Из-за отклонений в размерах блоков, толщина слоя раствора при укладке составляет 10-15 мм. Это приводит к большому его расходу, промерзанию кладки по швам. Между собой отдельные элементы рекомендуется фиксировать перлитовым раствором. Некоторые производители выполняют фрезеровку блоков, чтобы улучшить их геометрию.

Перевешивают ли недостатки преимущества материала



Со слов производителей арболитовых блоков, изделия практически не имеют изъянов. Но это не так. Чтобы понять, что это за стройматериал, сравнивают все его положительные и отрицательные характеристики.

Основные преимущства:

• экологичность;

• небольшой вес;

• пожаростойкость;

• простота обработки;

• высокая паропроницаемость;

• биостойкость;

• минимальная усадка;

• высокие тепло-, звукоизоляционные характеристики;

• небольшая цена.

Эти преимущества, а также прочность на изгиб, восстановление после деформации, простота забивания гвоздей делают такой стройматериал популярным и востребованным.

Главные недостатки арболитовых блоков:

• низкая влагоустойчивость (компенсируется качественной отделкой, а также гидроизоляцией фундамента и кровли);

• неточность размеров;

• низкое качество при нарушении технологии изготовления;

• морозостойкость в пределах 25-50 циклов;

• низкая прочность (материал может повреждаться грызунами, поэтому для борьбы с ними в домах устанавливают отпугивающие устройства);

• необходимость нанесения дышащей отделки или укладки вентилируемого фасада.

Преимуществ у арболита намного больше, чем недостатков, большинство которых к тому же устраняются путем надежной защиты стен.

Отзывы владельцев домов об арболитовых блоках



Михаил, 47 лет, Оренбург: «Перед тем как строить дом, долго искал подходящий стройматериал. Выбрал арболит, наружную отделку выполнил фасадной штукатуркой. В результате получился красивый, теплый дом. Хотя арболит имеет недостатки в виде нарушения геометрии блоков, но это не мешает. Проблема решается за счет регулировки толщины слоя раствора».

Виктор Никанорович, 58 лет, Московская область: «Арболит привлек высокой устойчивостью к деформациям. Я живу в Подмосковье, грунт у нас пучинистый. Все движения почвы компенсирует высокая пластичность материала. Фундамент сделал ленточный. На протяжении 7 лет эксплуатации на стенах трещин не появилось. Приятно и то, что на отопление трачу на 30% меньше, чем сосед, у которого аналогичный дом из кирпича, утепленный пенопластом».

Петр Викторович, 44 года, Сургут: «Для сибирского климата дом, выполненный из арболита - выгодное решение, т.к. он хорошо держит тепло. На этапе строительства было видно, что материал продувается, но после наружной и внутренней отделки этот недостаток исчез. Арболит - дышащий стройматериал, поэтому благодаря необходимой вентиляции в доме зимой и летом приятный микроклимат».

Отзывы экспертов в строительстве

Отзывы экспертов об арболите неоднозначные, но большинство из них указывает на то, что это хороший материал для маловысотного строительства.

Василий, 59 лет, Москва, стаж 35 лет: «Арболит знаком еще со времен СССР, тогда он был популярен, но почему-то потом на некоторое время почти исчез со строительного рынка. Арболит отличается высоким водопоглощением, низкой прочностью, поэтому дом из него я бы не строил. Для гаража, сарая, бани, межкомнатных перегородок это хорошее решение».

Компания «Мастер-строй», Москва: «Фирма занимается строительством более 20 лет, в т. ч. возводим здания из арболита. Для него требуется хорошая гидроизоляция, поэтому делаем цоколь высотой минимум 50 см из кирпича или пенобетона, свес карниза - минимум 30-50 см, качественную наружную отделку стен. Кладку выполняем на цементный раствор, использовать клеевые составы нерационально из-за большой разности в размерах блоков. Если все сделать правильно, то получается качественное и надежное здание».

Александр Матвеев, 35 лет, Новгород, эксперт: «Отрицательные стороны арболитовых блоков: впитывают влагу из почвы и атмосферы, низкая прочность, некрасивый внешний вид. Для защиты наружных стен требуется хорошая гидроизоляция фундамента, качественная отделка. Отклонения геометрии элементов не должны превышать 10%, а количество видимых примесей - 5%. В остальном этот материал хорошо подходит для создания маловысотных зданий».

Как выбрать арболитовый блок



Для изготовления таких блоков требуются простые, доступные компоненты, поэтому часто их стараются делать кустарным способом. В результате получается продукция низкого качества.

Чтобы избежать подделок, при покупке таких блоков надо обращать внимание на следующее:

1. Цена. Качественная продукция не стоит дешево. Для снижения себестоимости арболита часто производители вместо щепы используют опилки, но в результате получается опилкобетон, а это разные стройматериалы.

2. Наличие примесей. Цвет арболита серый, если блоки коричневые или зеленые, значит, они плохо высушены. Допустимая доля примесей в виде, коры, листьев, соломы, грунта - не более 5%.

3. Большая щепа. Она не пропитывается минерализаторами, поэтому плохо защищена от воздействия неблагоприятных факторов.

4. Мелкая щепа. Блоки имеют слабые армирующие связи, поэтому у них низкая прочность. Попытки ее увеличения за счет добавления большего количества цемента приводят к удорожанию продукции и снижению ее теплоизоляционных характеристик.

5. Наличие пустот, видимое нарушение геометрии указывают на несоблюдение технологического процесса, использование некачественного оборудования.

6. Сертификат качества на продукцию. Документ надо тщательно изучить. Если есть возможность, то лучше посетить производство, оценить вид, качество блоков и только потом совершать покупку.

Выводы



Мнение владельцев домов из арболита и специалистов совпадают. Арболит - строительный материал, который имеет больше преимуществ, чем недостатков. Основная часть отрицательных отзывов об арболите связана с приобретением некачественного материала и неправильным его использованием.

Приобретать надо только качественные блоки, изготовленные на профессиональном оборудовании (с процессом производства можно ознакомиться, посмотрев видео). Готовые стены обязательно отделывают, тогда они будут прочными, надежными, долговечными.

Доступность арболита, простота его изготовления в домашних условиях, небольшой вес, высокие теплоизоляционные характеристики позволяют создавать из такого материала комфортное и уютное жилье.

Фото с сайта арболитовый-блок.рф

