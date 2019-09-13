ТОП-5 малоизвестных мест Амстердама, которые стоит посетить

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Амстердам - это крайне привлекательное и интересное место для туристов

Однако королевским дворцом и удивительным вокзалом не стоит ограничиваться. Город имеет массу интересных районов, в которых определенно стоит побывать.

Квартал Йордан

Старинный квартал Амстердама с удивительной атмосферой. Тут почти нет суеты и современной спешки. Это идеальное место, чтобы расслабиться и насладиться великолепием города.

Особого внимание заслуживают многочисленные кафе в старом стиле и отменно сохранившиеся исторические здания. Практически каждая улица или канал носит название цветов, поэтому темы для интересных селфи буквально на каждом шагу.

Квартал огромен. Тут есть церковь, где похоронен Рембрандт, площадь уличных музыкантов, жилой дом на воде. Однако обойти все знаковые места, лучше используя пешую экскурсию с гидом, так ничего не будет упущено.

Район девяти улиц

Небольшой район в центре, который пересекает три канала. Это крайне интересное и удивительное место для своих. Сюда редко забредают туристы и напрасно. При строительстве города тут размещались артели и мастерские, поэтому многие улицы названы по именам животных. Сегодня это крайне уютное и красивое место с массой магазинчиков, галерей, частных лавочек и кафе. Это лучший район для покупки сувениров и шоппинга.

Маленькая Австралия в Амстердаме

В городе действует единственный в Европе магазин музыкальных инструментов австралийских аборигенов. Это место определенно стоит посещения, просто сделать неповторимые фотографии. Также есть возможность купить действительно уникальные и удивительные сувениры.

Бар 17 века в Кромбоомслооте

Крайне атмосферное место, которое сохранилось с 17 века. Это старый моряцкий бар, побывав в котором, можно буквально прикоснуться к истории и быту. А, еще тут наливают настоящий йеневер, создаваемый по оригинальной рецептуре уже более 400 лет. Место определенно стоит посещения, кстати в ходе пешей экскурсии можно увидеть крепостную башню Монтельбанторен и старую дамбу Хохте Кадьяк.

Удивительный музей сыров

Самым интересным и содержательным, будет посещение музея сыров в Амстердаме. Тут собрана действительно огромная коллекция продуктов. Восстановлены сценки с оригинальным производством голландского сыра 600 лет назад. Помимо эстетического удовольствия, можно пройти на богатую дегустацию, где выставлены сотни сортов. Посещение даст массу запоминающихся моментов, отличных фотографий и подарит настоящее вкусовое удовлетворение.

Материал основан на публикациях туристического сайта sputnik8.com