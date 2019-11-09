Идеи для путешествий: 10 причин устроить тур на ферму

18:13

Фермы – это важная часть нашего мира, не только из-за продуктов, которые они производят

Но и потому, что фермы помогают продвигать и защищать региональные продовольственные системы. Они вносят вклад в общее качество окружающей среды.

Большинство людей настоящего не хотят жить и работать на ферме. Следовательно, число фермеров с каждым годом уменьшается.

Один из самых интересных туров – это волонтерский тур на ферму. Так вы не только поможете фермерам с их работой, но и внесете вклад в экономику, и узнаете много нового.

1. Посетите ферму и узнайте, как растет еда

Некоторые продукты, которые вы едите растут совсем иначе, чем в вашем воображении. Посетив ферму, вы узнаете, как растут продукты. В городе это весьма смутно рассказывают и оказывают. Кроме того, вы узнаете сколько нужно вложить труда в выращивание овощей и фруктов. Это заставит задуматься о бережном потреблении и использовании продуктов.

2. Чистые продукты

Если вы живете в большом городе, то найти магазин с экологически чистыми продуктами будет трудно. Овощи и фрукты опрыскиваются различными веществами. В итоге продукты растут быстрее и могут лежать на полках магазина дольше. Пребывание на ферме обеспечит вас чистыми продуктами, а значит и здоровым питанием.

3. Самые вкусные продукты

Самые вкусные овощи – это овощи с грядки. Это продукты, которые растут на ваших глазах. Когда фрукты и овощи опрыскивают пестицидами и ускорителями роста, они становятся безвкусными. Лучше покупать домашнюю продукцию, выращенную на ферме. Есть вероятность, что эти продукты будут без всяких добавок и посторонних веществ.

4. Можно выбрать продукты самостоятельно

Большинство владельцев ферм разрешат вам выбрать понравившиеся продукты прямо с собранного урожая. Некоторые люди видят в этом только неудобства. Но большинство наслаждаются выбором. Это способ прикоснуться к природе и сделать то, что в повседневной жизни вы не делаете.

5. Идеальное место для деток

Тур на ферму – это хороший способ показать вашим детям откуда берётся еда. Большинство стран, такие как Словения, Германия и Франция делают все возможное, чтобы привлечь людей на фермы. Но не только по этой причине нужно устраивать для детей поездку на ферму. Кроме растений на ферме есть животные: куры, овцы, коровы, лошади, барашки и другой скот. Для ребенка это все равно, что сходить в зоопарк. Плюс – это не так дорого. Ребенок будет находиться на свежем воздухе и сможет поиграть с местными ребятами и домашними животными.

6. Воссоединение с природой

На сегодняшний момент мы имеет высокие здания, дороги с высоким трафиком, автомобили и загрязнения окружающей среды. Человечество проводит слишком много времени за экраном. При посещении фермы, вы не только на некоторое время уйдете от обычной грязной среды, но и сможете дышать свежим воздухом, пить чистую воду и есть экологически чистую пищу.

Не только тело, но и разум с душой придут в состояние покоя. Ферма – это много пространства и отсутствие высоких зданий, аэропортов, большого скопления автомобилей. Имейте в виду, что чаще до ферм не ездят автобусы. По этой причине лучше договориться о транспорте заранее.

7. Помогите ожить ферме

Есть поговорка: «Опыт – это лучший учитель». Большинство людей современности не имеют возможности поработать на ферме. Однако при поездке на ферму есть возможность увидеть сколько труда люди вкладывают в выращивание разных культур, в уход за скотом, в продукцию. Как готовят продукцию для продажи в домашних условиях. Этот опыт удивителен и уникален. Люди не хотят работать на фермах и считают такую работу не достойной их, даже считают работу на ферме унизительной, что неправильно. Ведь люди сами придумали такой образ. А значит и сами смогут и изменить его. А если вы, вдруг, сильно вдохновитесь и решите открыть собственную ферму, то вам будет полезно зайти на любой фермерский портал и начать изучать азы фермерского искусства.

8. Поддержка местной агрокультуры

Когда вы поедете на ферму, вы не только отдохнете, но и сможете поучаствовать в местной системе агрокультуры. Купите домашний творог, запаситесь молоком, овощами и фруктами. Домашние продукты несут только пользу вашему организму. А фермеры смогут немного заработать.

9. Узнайте что-то новое

Посетив ферму можно узнать что-нибудь новое. Вы можете найти занятие как для себя, так и для детей. Узнать много нового о растениях и животных. Откуда берется тот или иной фрукт. Многие фермы могут предоставить даже кулинарные мастер классы. Вкусная еда и новые знания вам обеспечены.

10. Общение с фермерами и их семьями

Фермеры – это люди, у которых есть семьи. Часто – это люди, которые любят свое дело. Им нравятся посетители и они благодарны людям, которые покупают их продукцию. Они могли бы переехать в город, если бы захотели. Тем не менее они решили остаться и выращивать пищу для людей. Они знают очень много историй и всегда будут рады новой компании.