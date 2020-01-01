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Более 80 столичных музеев станут бесплатными в новогодние праздники

13:23 1.01.2020
Музей космонавтики
© KM.RU, Наталья Ступникова
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В новогодние праздники столичные музеи, выставочные залы, галереи и усадьбы будут работать бесплатно.

Москвичи и гости столицы в эти дни смогут посетить в общей сложности 83 музея, подведомственных Департаменту культуры города Москвы. Среди них Московский музей современного искусства, музей-панорама «Бородинская битва», Музей космонавтики, Дарвиновский музей, музей-заповедник «Коломенское» и многие другие.

«Новогодние каникулы — это отличная возможность успеть посетить не только уже знакомые и полюбившиеся горожанам музеи, но и отрыть для себя совершенно новые выставочные проекты и экспозиции. Так, специально к январским праздникам городские музеи подготовили разнообразные тематические выставки, посвященные Новому году и Рождеству», — приводит сайт столичной мэрии слова гендиректора Мосгортура Инны Голубевой. 

В частности, бесплатно можно будет посетить тематическую выставку «Елка сто лет назад. Старинные елочные украшения» во дворце царя Алексея Михайловича (музей-заповедник «Коломенское»). Посетители узнают, как новогоднюю ель было принято украшать в конце XIX — начале XX века. Также гости увидят дореволюционные новогодние открытки, старинные елочные игрушки и подарки.

А в музее-заповеднике «Царицыно» будет открыта выставка «Драгоценен моему сердцу. Императорские подарки из собрания Павловского дворца». Экспозиция посвящена подаркам, которые получали с 80-х годов XVIII века до 1917 года несколько поколений династии Романовых.

Также, в дни новогодних каникул можно ознакомиться не только с постоянными музейными экспозициями, но и значимыми проектами 2019 года.

В частности, в Музее Москвы можно будет ознакомиться с экспонатами выставки «Ткани Москвы», рассказывающими о развитии столичного текстильного производства и его влиянии на культуру XX века. А в Новом Манеже будет работать выставка «ТЕАТР.RUS», данная экспозиция завершает Год театра и посвящена истории этого вида искусства. А в Музее В.А. Тропинина и московских художников его времени на выставке «Искусство сохранять» гостям покажут произведения Федора Рокотова, Сильвестра Щедрина, Ивана Айвазовского и других живописцев XVIII–XIX веков.

Кроме того в новогодние каникулы москвичей и гостей столицы приглашают посмотреть обновленные экспозиции в музеях, которые в этом году открылись после ремонта. Это Музей-квартира Ивана Сытина, музей-панорама «Бородинская битва», Дом русского зарубежья, Государственный музей Владимира Высоцкого.

Основные экспозиции городских музеев, а также специальные выставки в новогодние каникулы бесплатно доступны для всех категорий граждан. Необходимо будет просто получить в кассе билет.

Со 2 по 5 января, а также 8 января все городские музеи будут работать по своему обычному графику, но перед посещением рекомендуется уточнить информацию на сайте конкретного учреждения. 30 и 31 декабря, а также 1, 6 и 7 января 2020 года большинство из них будет закрыто.

Темы: Музеи в России
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Комментарии читателей
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01.01.2020, 22:29
Гость: Белая Русь

Враньё. Точно также можно написать, что экскурсия по внутреннему двору Кремля бесплатна.

Да - таие возможности есть. Только на бесплатное посещение места разбирают утром за 20-30 минут. Все остальные идут с коммерческими гидами платно!

То что в Москве на НГ сделали бесплатный доступ - это классно!!
01.01.2020, 20:38
Гость: дан

в столице США все государственные музеи бесплатны для всех посетителей круглый год
01.01.2020, 17:49
Гость: stalker

Всем бы такие возможности как в столице. В регионах банально средств не хватит, чтобы возместить музеям расходы, связанные с проведением акций "свободных дверей".
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