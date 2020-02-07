С детьми на Кипр - а стоит ли?

21:31

Лето - время для отдыха детей и взрослых, а малышам очень нравится активный отдых!

И на Кипре маленьким непоседам не придется скучать! На острове Афродиты, где почти все солнечные дни в году, существует множество детских развлечений. Они обязательно придутся по вкусу не только детям, но и их заботливым родителям.

Что же ждет ваших малышей на Кипре? Прежде всего, многочисленные аквапарки. Самый большой на острове «Водный мир» расположен на популярном семейном курорте Айа-Напа. Выдержанный стиль аквапарка создан в духе мифических персонажей Древней Греции. Дети познакомятся с подвигами Геракла, поучаствуют в гонках на колесницах и бросятся в бурлящие воды Посейдона.

Еще один беспроигрышный вариант для развлечения детей – Морской парк, в котором показывают шоу морских котиков и дельфинов.

Море на Кипре спокойное и теплое, поэтому разнообразные прогулки очень популярны у любителей водных приключений. С борта судна можно не только любоваться живописными морскими пейзажами, но и ловить рыбу и даже осьминогов. Если вам улыбнется удача, восторженные детские крики буду вам наградой, а нет – можно нырнуть в лазурные воды и поиграть с дельфинами, которые частенько сопровождают лодки и готовы поддержать кампанию. В любом случае море положительных впечатлений вам гарантировано!

Для тех, кого завораживает подводный мир, организован морской круиз на «желтой подводной лодке» - судне с прозрачным дном, благодаря которому красоты разнообразного и самобытного водного мира как на ладони. Кстати, в отелях тоже можно весело провести время: детям предлагают интересные конкурсы, танцы, катание с водных горок.

Впрочем, на суше тоже есть чем заняться. Предложение съездить на страусиную ферму детвора обычно встречает на ура. Ферма находится в столице Кипра, Накоси. И считается самой большой в Европе. В Ларнаке, на верблюжьей ферме, можно покататься на самих верблюдах, а недалеко от Пафоса – покататься на осликах. Эти безобидные и забавные животные раньше были основным гужевым транспортом на Кипре, а теперь они развлекают детей и взрослых. Экскурсия на ферму рассчитана на целый день. Для каждого туриста подбирают ослика, а затем группа отправляется на прогулку по окрестностям.

По завершении путешествия выдается сертификат, чтобы вы ознакомились со всеми прелестями деревенской культуры Кипра.

Конечно, вряд ли дети по доброй воле захотят отрываться от развлечений и возвращаться на обед в гостиницу. Но есть верный способ уговорить их – вкусный десерт после обеда. Кухня на Кипре настолько разнообразна, что удовлетворит запросы каждого ребенка – и сластены, и привереды.

После всех приключений и развлечений на Кипре любой взрослый почувствует себя ребенком, которому подарили встречу со сказкой. Поэтому сделайте подарок себе и своему малышу - поезжайте на Кипр! А если вам здесь очень понравится (в чём мы не сомневаемся), то следующим логичным этапом может стать изучение каталога недвижимости Кипра. А почему бы и нет?