Топ-5 бюджетных пляжных курортов Европы

20:39

В европейских странах можно не только культурно отдохнуть, но приобрести золотистый загар по демократичным ценам

1. Ульцинь

• Местоположение: находится в Черногории

• Море: располагается на Адриатическом побережье

• Аэропорт: в городе Подгорицы

• Прогрев воздуха летом: +28 градусов

• Прогрев воды летом: +23 градуса

Располагается страна на Адриатическом побережье, и является излюбленным местом для пляжного отдыха у русских туристов. В Ульцине расположились одни из самых лучших песочных пляжей. Здесь можно отдохнуть на недорогих пляжах, принадлежащих местным владельцам, которые могут заменить заполненные туристами побережье города.

Ульцинь – это отличный пляжный отдых, по демократичным ценам.

• Перелет из столицы до Подгордицы: от 172 EU в оба направления

• Стоимость 3-х звездочных гостиниц начинается от 23 EU за ночь

• Виза: не требуется

2. Солнечный берег

• Местоположение: Болгария

• Море: располагается на побережье Черного моря

• Аэропорт: города Бургас

• Прогрев воздуха летом: до +30 градусов

• Прогрев воды в летнее время: до +26 градусов

Это курортное место Болгарии привлекает большинство европейских туристов. На солнечном побережье находится около тысячи гостиниц. Солнечный берег является лидирующим направлением в странах Европы для отдыха на пляжах. На курорте созданы все условия для безопасного и комфортного пребывания на побережье. Также предлагается бюджетное проживание или дорогое «all enclusive»

• Перелет из столицы обойдется: от 138 EU на два перелета

• Стоимость 3-х звездочных отелей начинается: от 15 EU за сутки

• Стоимость проживания в апартаментах: от 20 EU за ночь

• Виза: местная или Шенген

3. Мамая

• Местоположение: Румыния

• Море: располагается на черноморском побережье

• Аэропорт: города Бухарест

• Прогрев воздуха в летнее время: до +29 градусов

• Прогрев воды летом: до +25 градусов

Является старейшим курортом черноморском побережье, который известен респектабельными отелями, развлекательными мероприятиями и пляжами с песком. В Мамае находится более 100 гостиниц. Констанц это самый крупный порт на берегу Черного моря. Курорт известен также и оздоровлением лечебной грязью. Здесь всегда можно найти занятие как детям, так и взрослым.

• Перелет из столицы до Бухареста: от 93 EU на два перелета

• Стоимость 4-х звездочных гостиниц начинается: от 32 EU за ночь

• Стоимость проживания в апартаментах обойдется: от 30 EU за ночь

• Виза: Шенген или местная

4. Остров Кос

• Местоположения: Греция

• Море: находится на побережье Эгейского моря

• Аэропорт: острова Кос

• Прогрев воздуха летом: до +30 градусов

• Прогрев воды летом: до +25 градусов

Кос – большой центр туризма на Эгейском побережье. Место расположилось неподалеку от Турецкой республики. На острове прекрасно сочетаются стиль Венеции и Османской империи в архитектуре, а также на курорте есть много интересных достопримечательностей. Кос имеет пляжи с песком белого, золотого и черного цвета.

• Перелет из столицы до Коас: от 168 EU в два конца

• Проживание в 3-х звездочном отеле обойдется: от 29 EU за ночь

• Проживание в апартаментах обойдется: от 30 EU за ночь

• Виза: Шенген

5. Остров Родос

• Местоположение: находится в Греции

• Море: Эгейское и Средиземное

• Аэропорт: острова Родос

• Прогрев воздуха летом: до +30 градусов

• Прогрев воды летом: до +27 градусов

Этот остров является одним из лидирующих по популярности местом на побережье Эгейского моря. Пляжи в своем большинстве устланы галькой. Родос омывают два моря – Эгейское и Средиземное. В пик сезона сюда прилетает очень много туристов, поэтому стоит билеты и места в номерах забронировать заранее. Пляжный отдых начинается в мае, а заканчивается в середине осени. На Родосе организуется для отдыхающих дайвинг, серфинг, а также посещение самой известной достопримечательности Греции. Известным пляжем острова является Каллифей.

• Авиаперелет из столицы до Родоса: от 93 EU в оба конца

• Проживание в 4-х звездочном отеле обойдется: от 26 EU за ночь

• Стоимость проживания в апартаментах: от 35 EU за ночь

• Виза: Шенген

Подводя итог, можно сделать, что в европейских странах можно не только культурно отдохнуть, но приобрести золотистый загар по демократичным ценам.

Фото с сайта Pixabay.com

