Правительство РФ поддержало проект развития сельхозтуризма в стране

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Правительство РФ одобрило законопроект, уточняющий понятие сельского туризма ("агротуризм"), пишет "Парламентская газета".

Законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам развития сельского туризма был внесен в Госдуму коллективом авторов месяц назад.

Документ законодательно закрепляет понятие "сельский туризм (агротуризм)" как разновидность туризма, предполагающую временные выезды или путешествия граждан к отечественному сельскохозяйственному товаропроизводителю.

Требования к организации сельского туризма будут устанавливать совместно Минсельхоз и Минэкономразвития.

По мнению инициаторов проекта, это позволит развивать сельскохозяйственные территории. Они ссылаются на опыт европейских стран, где занятие сельским туризомо поддерживается на государственном уровне.

Это считается эффективным инструментом распределительной модели для сокращения разрыва между наиболее отсталыми сельскими районами и другими отраслями экономики. Потому в целом Европе сельский туризм занимает второе место по популярности, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

«В России агротуризм также имеет большие перспективы. У нас много сельских территорий с благоприятным климатом. И при наличии поддержки, эта отрасль за ближайшие пять лет может вырасти в два раза», — прокомментировал один из авторов инициативы, зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.