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В России установят единые требования безопасности для пляжей

13:15 7.06.2020
© KM.RU, Елена Колебакина
© KM.RU, Елена Колебакина
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По инициативе МЧС России планируется установить единые требования для российских пляжей с целью обеспечения безопасности отдыхающих.

При этом владельцев пляжей с 2021 года избавят от получения разрешений на работу пляжей, достаточно будет декларации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу  МЧС РФ.

Обязательные требования будут включать наличие и укомплектованность спасательных постов, дежурство на них подготовленных спасателей, обозначение границы заплыва в местах купания, наличие акта водолазного обследования дна пляжа в границах заплыва.

На пляжах не должно быть пунктов проката маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих и купающихся.

Так же, как и сейчас, будет оцениваться техническое состояние мостков, вышек и других сооружений для схода и прыжков в воду, а также детских купален.

Соответствующий проект приказа "Об утверждении правил пользования пляжами в Российской Федерации", прошел общественное обсуждение и направлен в федеральные органы исполнительной власти для согласования, отметили в МЧС.

Темы: Пляжный отдых
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.06.2020, 17:35
Гость: Курц

А кто в России останется?
07.06.2020, 16:20
Гость: Сердечник

выпивохам место только на пляжах ледовитого океана вместе с белыми мишками, они их научат не буянить...
07.06.2020, 14:05
Гость: Вопрос

Будут ли пункты проката плавок, масок и девушек?
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