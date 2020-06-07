В России установят единые требования безопасности для пляжей

13:15

По инициативе МЧС России планируется установить единые требования для российских пляжей с целью обеспечения безопасности отдыхающих.

При этом владельцев пляжей с 2021 года избавят от получения разрешений на работу пляжей, достаточно будет декларации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Обязательные требования будут включать наличие и укомплектованность спасательных постов, дежурство на них подготовленных спасателей, обозначение границы заплыва в местах купания, наличие акта водолазного обследования дна пляжа в границах заплыва.

На пляжах не должно быть пунктов проката маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих и купающихся.

Так же, как и сейчас, будет оцениваться техническое состояние мостков, вышек и других сооружений для схода и прыжков в воду, а также детских купален.

Соответствующий проект приказа "Об утверждении правил пользования пляжами в Российской Федерации", прошел общественное обсуждение и направлен в федеральные органы исполнительной власти для согласования, отметили в МЧС.