Старейший туроператор в РФ объявил о прекращении работы

10:24

Один из старейших российских туроператоров "Ника" объявил о прекращении своей деятельности с 22 июня, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирину Тюрину.

По ее словам, причиной ухода компании с рынка стала невозможность оформить финансовое обеспечение на новый срок. "Как нам сообщили в компании, она вынуждена уйти из-за отказа страховщика продлить договор страхования финансовой ответственности перед туристами", - рассказала Тюрина.

По ее словам, документы были поданы в "Ингосстрах" еще в феврале текущего года, в страховой компании "долго раздумали, но в итоге отказали". "Воспользоваться какой-либо другой формой финансового обеспечения также не удалось. "Ника" оказалась жертвой ситуации, сложившейся на туристическом рынке", - добавила пресс-секретарь РСТ.

Турагентство "Ника" занималось организацией круизов и сложных комбинированных туров на озеро Байкал, по Енисею и другим рекам Сибири, а также продавала круизы по рекам Европы, Африки, Америки. У компании есть обязательства по турам, перенесенным на вторую половину 2020 года, а также на следующий год и по турпакетам, проданным до августа 2021 года.

Отмечается, что из-за прекращении деятельности компании, не получат оплаченные услуги порядка 700 туристов, все они защищены действующими договорами страхования ответственности - на 50 млн рублей в "Ингосстрахе" и на 500 тыс. рублей в "Адвант-Страховании" (ныне "Пари"), в фонд персональной ответственности перечислено 3 млн рублей.

"Руководство "Ники уверено, что этих денег хватит, чтобы вернуть средства всем туристам. Туроператор обещает клиентам всяческое содействие в оформлении необходимых документов для получения страхового возмещения и выплат", - подчеркнула Тюрина.

Она добавила, что компания работала на рынке 27 лет и имела отличную репутацию у клиентов и партнеров. По ее словам, туроператор вел переговоры и с другими страховыми компаниями, рассматривал все возможные варианты, чтобы удержаться на рынке. Но страховщики предлагали фингарантии максимум на 10 млн рублей.

"Эта сумма не покрывала оборотов компании, а на 50 млн страховщики соглашались только при условии депозита всей суммы. При этом туроператор не успел сформировать фонд персональной ответственности - до 7% не хватает порядка 6 млн рублей", - добавила пресс-секретарь РСТ.

Проблема страхования финансовой ответственности туроператоров резко обострилась с момента фактической остановки туризма из-за пандемии коронавируса. Из-за высоких рисков туроператорского бизнеса большинство страховщиков отказались от этого вида страхования, который для них является добровольным.

Лишь несколько страховых компаний продолжают работать с туроператорами, но каждую заявку рассматривают в индивидуальном порядке. В марте Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой разрешить кризисную ситуацию, в которой оказались многие туроператоры из-за массового отказа страховых компаний в страховании финансовой ответственности.

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) в ответ заявили, что механизм страхования ответственности туроператоров перед туристами должен быть реформирован, так как в условиях пандемии коронавируса деятельность туроператоров фактически остановилась, а значит риск наступления страхового события по подобным договорам равен 100%.

Как считают в ВСС, это делает невозможным использование страховых механизмов для гарантирования выполнения туроператорами своих обязательств. Сами страховщики сочли обращение АТОР необоснованным давлением на их бизнес.