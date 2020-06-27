Россия не вошла в список стран, с которыми с 1 июля ЕС откроет границы

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Комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал в пятницу проект краткого списка из 18 стран, с которыми сообщество начнет процесс открытия границ с 1 июля. Россия и США в этот список не вошли, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

В числе государств, с которыми ЕС готов открыть границы, страны Балкан, Канада, Китай, Южная Корея, Япония. Другой источник сообщил, что в отношении открытия границ с Китаем еще продолжаются консультации.

Ранее стало известно, что Россия не войдет в число стран, для которых 1 июля откроются границы сообщества, поскольку необходимый спад распространения болезни там еще не произошел.

"Дело в том, что на данный момент эпидемиологическая ситуация в России не позволяет нам включить ее в первый список стран, для граждан которых можно будет открыть границы 1 июля. И это нормально, потому что для России нужно больше времени, так как вирус начал активно распространяться там позже, чем в европейских государствах", - сказал собеседник агентства.

По его словам, перечень стран, который в настоящее время готовится Евросоюзом, будет затем расширяться. "Мы будем пересматривать этот список достаточно регулярно. И, конечно, как только станет понятно, что эпидемиологическая ситуация в России улучшилась, мы включим ее в перечень. Это в интересах всех сторон, поверьте", - добавил дипломат.