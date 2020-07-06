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Путин: сроки открытия границ Европы для россиян неизвестны

17:56 6.07.2020
© KM.RU, Кирилл Зыков

Пока неясно, когда европейские страны откроют границы для россиян, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым. При этом он отметил, что авиационная отрасль больше всего пострадала из-за пандемии.

«Самолеты стоят в основном на приколе, экипажи тоже "на земле", не летают. Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут. И не ясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков»,— приводит слова Путина «Коммерсант».

Глава «Аэрофлота» сказал, что авиационная отрасль действительно столкнулась с очень серьезным кризисом. По его словам, в апреле перевозки упали на 95%, кресла были загружены на 33%. «Это было для нас абсолютно тяжелое состояние. Это очень мало, если мы сравниваем с 2019 годом — мы обычно в сутки перевозим 110–120 тыс. человек. Но мы видим, существенный рост идет, россияне начинают летать, для нас это очень важно»,— сказал Савельев.

С 27 марта Россия прекратила авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Запрет на международные полеты продлен до 1 августа. Россиянам, однако, разрешили выезжать за границу для работы, учебы, лечения или для ухода за родственниками. Росавиация предложила начать возобновление международных перевозок со стран СНГ.

Темы: Европа, Российские туристы
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Комментарии читателей
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06.07.2020, 21:12
Гость: Алексей

Я думаю что границы откроют не скоро, если вообще откроют в той степени как это было раньше. Для тех кто богат они и так не закрывались никогда.
06.07.2020, 21:11
Гость: чинделе

Ну и занялся бы своими делами, а то всё башкой вертит, где бы да с кем засветиться.
06.07.2020, 19:36
Гость: хорошо бы ещё и доллар обнулить

Зачем абсолютным нулям эта мерзкая Гейропа с её радугами и свастиками?Да и суды у них все продажные!
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